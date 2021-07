Weg met de BeNeLiga? Nederlandse plannen zouden gezamenlijke competitie met ons land opblazen

Belgisch voetbal OEFENMAT­CHEN JPL. Anderlecht speelt gelijk tegen AZ en FC Utrecht - Geen winnaar tussen Standard en KV Mechelen

10 juli Anderlecht heeft de stage nabij Alkmaar afgesloten met een tweede draw. Nadat het vanmiddag tegen FC Utrecht 1-1 was geworden, was dat ook de score na negentig minuten tegen AZ. De Nederlandse topclub kreeg via de stip vroeg de kans om op voorsprong te komen, maar Van Crombrugge redde knap. Aan de overzijde miste een heel bedrijvige Amuzu oog in oog met de AZ-goalie. Met de rust in zicht scoorde Amuzu alsnog, na een mooie collectieve aanval (0-1).