Wéér pech voor Yari Verschaeren: “Telkens als hij in vorm raakt, gebeurt er wel iets. Frustrerend”

"Oef", tweette de perschef van Anderlecht. De blessure van Yari Verschaeren (19) blijkt minder erg dan gevreesd – van een breuk is geen sprake. Een gelukje bij een ongeluk, al blijft het vooral balen voor de Rode Duivel. Wéér pech. De verwachting is dat hij vier tot zes weken in de lappenmand ligt.

De beelden vrijdagavond voorspelden weinig goeds. Er was een draagberrie nodig om Verschaeren, met tranen in de ogen, van het veld te dragen. Er ging bovendien geen contact met een speler van Genk vooraf aan z’n blessure en de middenvelder had zichtbaar pijn. Verschaeren werd vrijdagavond nog tijdens de topper in een ambulance overgebracht naar het Brusselse Erasmusziekenhuis.

Bij de eerste onderzoeken werden daar geen breuken vastgesteld in onderbeen of enkel. Zaterdag trok de tiener wel opnieuw naar het ziekenhuis voor bijkomende onderzoeken, maar ook nieuwe beelden brachten geen breuk aan het licht. Wel een spier- en ligamentenletsel in de enkel.

“De medische staf zal Yari de komende dagen nauwgezet opvolgen, maar rekent in eerste instantie op een inactiviteit van vier à zes weken”, bevestigde RSCA.

Toch wel een opluchting, in de eerste plaats ook voor Verschaeren zelf. “Vrijdagavond was hij enorm aangedaan”, klinkt het in zijn entourage. “De vrees leefde echt wel dat hij meerdere maanden out zou zijn. Gelukkig kwam al vrij snel het nieuws dat er geen breuk te zien was, maar de frustratie bleef toch.”

Begrijpelijk ook. De voetbalgoden hebben Verschaeren het voorbije jaar niet gespaard. Sinds de publiekslieveling afgestudeerd is en zich voltijds op het voetbal kan concentreren, volgen de tegenslagen elkaar op. Praktisch dag op dag een jaar geleden liep hij tegen Standard een scheurtje in het ligament van zijn andere enkel op, er was zijn coronabesmetting, nog een enkelblessure en nu weer dit. Murphy.

Dat het sportief weer beter liep, maakt het extra zuur. Bij afwezigheid van Percy Tau (spierblessure) startte Verschaeren zowel tegen Zulte Waregem als tegen Genk als aanvallende middenvelder. Aan de Gaverbeek gaf hij een assist en ook vrijdag zat hij tot die noodlottige 35ste minuut gewoon goed in de match.

“Dat frustreert Yari nog het meest”, zegt diezelfde intimus. “Telkens als hij in vorm begint te raken en speeltijd krijgt, gebeurt er wel iets. De optelsom van al die pech zorgde ervoor dat hij ontmoedigd was. Maar hij kan de knop ook wel snel omdraaien.” De steun van z’n familie, vriendin Zoé en boezemvriend Rik Vercauteren (de vierde doelman van Anderlecht) hielpen daar ook bij. «Vanaf hij weer kan, zal Yari hard werken aan zijn terugkeer.”

Maar in 2020 komt Verschaeren dus zeker niet meer in actie. Met wat geluk kan hij wel mikken op de eerste competitiematch na Nieuwjaar, op 15 januari Am Kehrweg in Eupen. “Oef.”

