Wéér bezwaren tegen komst van nieuw stadion voor Cercle Brugge, onder anderen van Antwerp-voorzitter Gheysens

Tijdens het openbaar onderzoek van het GRUP Blankengse Steenweg dienden dezelfde tegenstanders als voordien een bezwaar in. Onder hen, volgens onze informatie, ook Paul Gheysens van Ghelamco en voorzitter van Antwerp. Hij is eigenaar van een perceel in dat Brugse landbouwgebied. Maar ook de vzw Groen, die de gronden liever voor de landbouw wil houden, diende weer een bezwaarschrift in. Dat betekent dat de Raad van State zich wéér moet buigen over die klachten. En dat kan opnieuw enkele maanden of langer in beslag nemen.

“Er zijn twee scenario’s”, zegt Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Ofwel verklaart de Raad van State de bezwaren ongegrond en kunnen we eindelijk écht vooruit. Dat zou betekenen dat de spade snel in de grond kan. Het tweede scenario is veel minder rooskleurig. Als de Raad van State bezwaren zou volgen, dan staan we hélemaal nergens. Dan moeten we van nul herbeginnen. Ik weiger te geloven in die versie. Want er is geen back-upplan. Nergens in Brugge ligt er nog grond waar we een voetbalstadion voor Cercle Brugge en een bedrijventerrein kunnen realiseren.”