Wedstrijd tussen OHL en Anderlecht tijdlang stilgelegd na hartaanval supporter, slachtoffer overgebracht naar ziekenhuis

Voetbal 1A Faïz Selemani verlaat KV Kortrijk na dit seizoen: “Genk en Standard toonden al verregaan­de interesse in de winter”

In de derby tegen Zulte Waregem scoorde Faïz Selemani twee keer en gaf hij een assist voor het openingsdoelpunt van Trent Sainsbury. Met elf doelpunten is hij levensbelangrijk voor KV Kortrijk, maar de Comorees zal volgend seizoen niet meer te zien zijn in het Guldensporenstadion. Op zijn 28ste is hij klaar voor een stap hogerop.

24 februari