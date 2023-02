“We verdienen hier niets”: een geslagen Steven Defour, nadat KV Mechelen zege helemaal uit handen geeft in Eupen

“Ik heb eigenlijk weinig te zeggen”, aldus een geslagen Steven Defour op de persconferentie. “Het was gewoon niet goed genoeg. In de eerste helft ondervonden we weinig problemen. Het balbezit was oké, Eupen kwam niet in het stuk voor. Na de pauze brachten we niet dezelfde kwaliteit. In het slot maken we dan een domme fout op een ongevaarlijke plek. Je moet dan de juiste mentaliteit tonen en de 1-1 verdedigen. Dat is niet gebeurd, dan verdien je ook niets. Ik zag in de tweede helft een gebrek aan wil om een resultaat te halen. Bij mijn aanstelling heb ik de spelers gezegd om van wedstrijd naar wedstrijd toe te leven. We moeten ervoor zorgen dat we dit seizoen doorkomen en dan zien we wel naar volgend seizoen.”