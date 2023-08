“We gaan veel plezier aan hem beleven”: Soumaïla Coulibaly, nieuwe chouchou in wording bij Antwerp

Spreek altijd met twee woorden - al zeker in het voetbal. Maar wat Soumaïla Coulibaly (19) liet zien tegen AEK Athene was veelbelovend. Meer dan, zelfs. Na zijn eerste match lijkt niemand nog te denken aan Willian Pacho. Een blik op het leven en de prille carrière van de jonge Fransman. “Het is alsof hij hier al jaren speelt.”