Wat zonder Refaelov, Antwerp? Volgend seizoen (of dit weekend al?) is het wellicht zover

Croky Cup DJ gaat in de fout bij het doelpunt van Ito

25 april Vlak na de rust brak Junya Ito de match open met de 1-0. Zijn goal bracht een Genks feestje op gang, vreugdetaferelen op het veld en op de helft van de linkerhelft van de tribune. Dat de dj van de Heizel zich schromelijk vergist had, deed er niet toe. Onder meer Genk-voorzitter Peter Croonen stond juichend recht op de tonen van ‘We are the best’ van The Champions, het nummer dat op Sclessin steevast wordt afgespeeld bij een goal van de Rouches. De dj greep ook niet in en liet het plaatje rustig uitspelen. Het kon de pret alvast niet bederven in het Genkse kamp.