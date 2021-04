Wat zonder Refaelov, Antwerp? Gouden Schoen dreigt naar B-kern te moeten, Vercauteren op zoek naar vervanger

Belgisch voetbal Hoofdaan­deel­hou­der blijft Moeskroen trouw: “Zo snel mogelijk terug naar 1A”

23 april De Franse hoofdaandeelhouder Gérard Lopez is niet van plan zich terug te trekken uit Excel Moeskroen, dat vorig weekend naar de 1B Pro League degradeerde. “De meerderheidsaandeelhouder zet zoals voorzien de nodige investeringen in de club voort”, zo klinkt het in een mededeling.