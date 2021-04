Wat vinden ze bij de clubs van het speelschema van de play-offs? “Jammer dat het niet meer om het kampioenschap zal gaan”

Club Brugge: “Iedereen zal aan elkaar gewaagd zijn”

Club Brugge begint met een voorgift van acht punten aan de play-offs, blauw-zwart opent met een thuiswedstrijd tegen Anderlecht. “Andere jaren wil je graag beginnen met een thuismatch, nu is dat omwille van corona verwaarloosbaar”, vertelt trainer Philippe Clement. “We hebben zelfs meer punten uit gepakt dan thuis. Tegen Anderlecht? Goh, Genk is voor mij specialer door mijn periode daar. En Antwerp staat het kortste bij ons. Het mooie aan deze play-offs is dat iedereen al veel punten van elkaar heeft afgesnoept en gewaagd zal zijn aan elkaar.”

Volledig scherm Philippe Clement. © Photo News

Antwerp: “Het wordt pittig, maar we hebben dit seizoen al andere dingen gedaan”

Déjà-vu. Antwerp begint aan de Champions’ play-offs zoals het de reguliere competitie eindigde: met een thuismatch tegen Racing Genk. “Hopelijk vermijden we de tegengoals deze keer, maar scoren we er wel evenveel”, lacht Sven Jaecques. Wat de algemeen manager van de Great Old nog opviel aan de loting was dat Antwerp naast zijn eerste match ook de laatste speeldag in eigen huis mag afwerken, tegen Anderlecht. “Het zou moeten kunnen helpen, al weet je in deze tijden nooit. Maar los van alles staan we net als alle andere ploegen voor zes of zeven matchen op korte tijd. Pittig, maar we hebben dit seizoen al andere dingen gedaan.”

Volledig scherm Antwerp won op de laatste speeldag van de reguliere competitie nog van Genk, maar start de play-offs ook met een wedstrijd tegen de Limburgers. © Photo News

Anderlecht: “Starten met wedstrijd op Club is perfect voor ons”

Vincent Kompany en RSC Anderlecht staan op speeldag 1 van de Champions’ play-offs meteen voor hun grootste uitdaging, een trip naar Club Brugge. “Dat is perfect voor ons”, zei Wouter Vandenhaute gisteren in ‘La Tribune’, waar de voorzitter van Anderlecht te gast was. “We gaan naar Brugge zonder druk. Als we verliezen dan zal iedereen dat normaal vinden en dan hebben we nog vijf wedstrijden om onze doelstelling te realiseren. Stel dat we winnen bij Club Brugge dan kunnen we helemaal gelanceerd zijn.”

Volledig scherm Club Brugge-Anderlecht is dé kraker op de openingsspeeldag. © Photo News

Racing Genk: “Niet logisch dat we zondag de bekerfinale spelen en dan vrijdag de play-offs al starten”

“We gaan met drie ploegen strijden voor dat Champions Leagueticket”, zegt John van den Brom. “Ik kijk er enorm naar uit. Jammer dat de Champions’ play-off niet om het kampioenschap zal gaan. We krijgen in die eerste wedstrijd op Antwerp meteen de kans om iets recht te zetten en over hen te springen, want die nederlaag van afgelopen weekend doet nog altijd pijn. Ik vind het alleen onbegrijpelijk dat wij al op vrijdag moeten spelen terwijl we zondagavond pas die bekerfinale tegen Standard hebben afgewerkt. Dat is niet logisch.” Na een nieuwe trip richting Bosuil krijgt Genk twee thuiswedstrijden tegen Club en Anderlecht, afsluiten doen de Limburgers op Jan Breydel. “Op de slotspeeldag is de kampioen wellicht al bekend, dan kan een voordeel zijn maar je weet het niet. Alles ligt zo dicht bij elkaar en iedereen is aan elkaar gewaagd dat hebben de laatste weken wel duidelijk gemaakt.”

Volledig scherm Genk krijgt op de openingsspeeldag meteen de kans om het verlies tegen Antwerp recht te zetten. © BELGA