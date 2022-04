Wat staat er nog op het spel tijdens de slotspeeldag van de reguliere competitie? Alle scenario’s op een rij

Paars-wit ligt er na gisteren het beste voor. Vincent Kompany en z’n mannen profiteerden optimaal van het puntenverlies van AA Gent tegen Cercle Brugge, door zelf te winnen tegen Charleroi. Anderlecht heeft twee punten meer dan de Buffalo’s en is altijd zeker van deelname aan de Champions’ Play-offs als het zondag gaat winnen op het veld van KV Kortrijk. AA Gent moet rekenen op een misstap van de recordkampioen én moet zelf thuis winnen tegen OH Leuven.

Wie vervoegt zich bij KV Mechelen (en Anderlecht of Gent) in de Europe Play-offs? Charleroi, Genk en STVV strijden voor de laatste twee tickets. De Carolo’s hebben drie punten voorsprong op de twee Limburgse ploegen en staan er dus goed voor. Een punt zondag tegen Zulte Waregem volstaat. Charleroi kan er enkel nog naast grijpen als Essevee wint op Mambourg, én Genk (op Seraing) én STVV (thuis tegen Standard) drie punten pakken.

STVV en Racing Genk tellen evenveel punten in de stand. Beide teams hebben ook evenveel winstmatchen, maar Genk heeft wel een veel beter doelsaldo. Als de blauwhemden zondag minstens even goed doen als STVV, is de kwalificatie voor de Europe Play-offs een feit.

Wat met de andere clubs? Cercle Brugge, OH Leuven, KV Kortrijk, Standard, KV Oostende, Eupen en Zulte Waregem (de nummers 10 tot en met 16 in de stand) spelen zondag hun laatste competitiematch van het seizoen. Zij hebben niets meer te winnen of te verliezen op de slotspeeldag. Seraing eindigt sowieso als voorlaatste en moet binnenkort barragewedstrijden spelen om in de Jupiler Pro League te mogen blijven. Hekkensluiter Beerschot is al een tijdje zeker van degradatie.