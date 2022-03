Wat nu met Beerschot? Voorzitter Vrancken beantwoordt vier pertinente vragen

Wat met de prins?

“Het was altijd al langetermijnproject”

Volgens Francis Vrancken verandert de val naar 1B niets aan het engagement van de eigenaars van de club. Minderheidsaandeelhouders Vrancken en Philippe Verellen én de Saoedische hoofdaandeelhouder prins Abdullah bin Mosaad blijven aan boord. “Natuurlijk zijn we nu allemaal ontgoocheld. Degradatie: het woord uitspreken alleen al doet pijn. Maar tegelijk blijven we strijdvaardig”, verzekert Vrancken. “De mede-eigenaars hebben Beerschot altijd als een langetermijnproject gezien, ook de prins. De degradatie komt trouwens niet van de ene dag op de andere uit de lucht vallen. We zijn al even aan het werken aan een 1B-scenario. Iedereen is vastberaden om Beerschot zo snel mogelijk weer te brengen waar het thuishoort. Geloof me, de ambitie blijft intact. En er zal straks ook een budget klaar liggen om die ambitie waar te maken. Als het enigszins kan, willen we meteen weer promoveren.”

Wat met de trainer?

“Vanderidt is volwaardig kandidaat”

Huidig interim-coach Greg Vanderidt heeft in de voorbije weken een goede beurt gemaakt bij het Kielse bestuur. De kans bestaat dus dat hij binnenkort officieel wordt aangesteld als vaste T1. “Het ligt absoluut niet aan Greg dat we zakken”, benadrukt Francis Vrancken. “Samen met zijn assistenten levert hij prima werk. Greg ligt goed in de groep, maakt heldere analyses en slaagde er in de rust te bewaren op hectische momenten. Hij is dus zeker een volwaardige kandidaat om volgend seizoen onze ploeg te leiden. In de komende dagen en weken gaan we één en ander verder bespreken.” Qua trainersdiploma stellen er zich in 1B sowieso geen problemen voor Vanderidt. De 51-jarige Vlaams-Brabander, die naam maakte in de lagere reeksen, bezit een Uefa A-diploma en dat volstaat in 1B. Een trainer in 1A moet een Pro License diploma hebben. Depanneren zonder dat getuigschrift mag maximum zestig dagen.

Wat met de spelerskern?

“Holzhauser kan gratis weg”

Een grote kuis in de kleedkamer dringt zich op, zoveel is duidelijk. “Onze trainer heeft het zondag na Gent uitstekend verwoord. In het verleden hebben we misschien te veel ingezet op individuele kwaliteiten. Nu moet de focus weer meer komen te liggen op het collectief. Zeker in 1B hebben we strijders nodig”, beseft voorzitter Vrancken. “Of Raphael Holzhauser blijft? Rapha heeft nog een contract en hij gaat er op training nog steeds voor. Maar net als enkele anderen heeft Holzhauser een clausule in zijn contract staan dat hij bij degradatie gratis weg kan. We zullen binnenkort met hem zijn plannen bespreken. Verder kan ik meegeven dat we al een constructief gesprek hadden met onze kapitein Ryan Sanusi, wiens overeenkomst afloopt. Die gesprekken gaan we nu intensifiëren en hopelijk leidt dat tot iets. Iedereen van wie wij het gevoel hebben dat hij in 1B een meerwaarde kan bieden, gaan we alleszins proberen te houden.”

Wat met plannen voor nieuw stadion?

“Andere dingen aan ons hoofd nu”

Beerschot droomt al langer van een nieuw stadion in de buurt van de Schelde, maar die plannen zijn in de gegeven omstandigheden geen prioriteit. “We hebben nu even andere dingen aan ons hoofd”, geeft Francis Vrancken aan. “De sportieve uitbouw is één van die dingen, net als de bouw van een nieuw jeugd- en oefencomplex. Die plannen hebben we onlangs voorgesteld en ondanks de degradatie zetten we gewoon door. Dat project bevestigt overigens dat de aandeelhouders zich langdurig willen engageren. Ondertussen gaan we ook investeren in het Olympisch Stadion. Er moeten aanpassingen gebeuren om opnieuw een brandveiligheidsattest te krijgen voor de hoofdtribune. De nodige werken staan op de planning. Bedoeling is dat we tegen de start van de competitie opnieuw over de maximale stadioncapaciteit kunnen beschikken.”

