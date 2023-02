Wat kán Anderlecht juridisch ondernemen tegen ‘Humo’? “In wezen zijn er twee vorderingen mogelijk”

AnderlechtAnderlecht zal juridische stappen ondernemen tegen ‘Humo’-journalist Jan Hauspie, de auteur van het voor niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute vernietigende artikel in het weekblad . Dat maakte de club gisteravond bekend. “Door een foutief beeld te schetsen van de dagelijkse werking binnen de club ontstaat onrust.” Volgens advocaat Leo Neels zijn er in wezen twee vorderingen mogelijk.

Zo'n twee weken geleden werd Wouter Vandenhaute met de grond gelijk gemaakt in een vernietigend artikel in ‘Humo’. De journalist in kwestie, Jan Hauspie, verzamelde binnen de club een rist anonieme getuigenissen over de situatie bij Anderlecht. “Eén langgerekte aanklacht”, zo werd het omschreven.

Anderlecht was er als de kippen bij om zich te distantiëren van het beeld dat geschetst werd in het artikel en reageerde verontwaardigd. Woensdagavond maakte de club vervolgens bekend dat het juridische stappen zal ondernemen tegen Hauspie.

“In de artikels wordt aan de hand van anonieme getuigenissen een negatief, eenzijdig en foutief beeld geschetst van de clubleiding en de dagelijkse operationele werking van RSC Anderlecht”, klinkt het bij paars-wit. “De club is van mening dat de journalist de wettelijke zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden en fouten heeft gemaakt bij het schrijven van de artikels. Het is ook niet de eerste keer dat de journalist in kwestie op deze manier over de club bericht.”

Royal Sporting Club Anderlecht

Anderlecht is van oordeel dat de publicatie van dergelijke artikels de club schade berokkent. “Door een foutief beeld te schetsen van de dagelijkse werking binnen de club ontstaat immers onrust bij supporters, klanten, partners, medewerkers, (potentiële) spelers en het grote publiek.”

“Royal Sporting Club Anderlecht wil benadrukken dat het de persvrijheid hoog in het vaandel draagt, zolang de wetgeving en de rechten van de club gerespecteerd worden.”

Vlaamse Vereniging van Journalisten: “Stappen RSCA tegen Humo zijn sterk te betreuren”

De juridische stappen die RSC Anderlecht neemt zijn “sterk te betreuren”, vindt Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ). Deltour heeft ook vragen bij de argumentatie van de voetbalclub als zouden de Humo-artikels de club schade hebben berokkend. “Met de redenering over het berokkenen van schade kan men heel veel berichtgeving beginnen aanvallen”, zegt Deltour. “Het is nu wachten op de dagvaarding, maar afgaand op het persbericht lijkt de club nog veel werk te hebben om zijn punt voor de rechtbank te bewijzen.”

In het kort persbericht stelt Anderlecht dat de Humo-journalist de wettelijke zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden en fouten heeft gemaakt. “Maar wat zijn die fouten dan? Daarover zeggen ze niets”, zegt de VVJ-secretaris. “Zeggen dat de journalist zijn werk niet heeft gedaan is veel te vaag.”

Algemeen passen deze juridische stappen in een verdere verharding in de houding tegenover journalisten van voetbalclubs, met in het bijzonder enkele clubs, zoals Anderlecht, vindt Deltour. “Er zijn al gevallen bekend van journalisten die geen toegang meer krijgen tot de club na artikels of reportages die Anderlecht slecht bevallen zijn”, zegt Deltour. Hij denkt daarom dat het tijd wordt voor overleg tussen de voetbalwereld en de journalistiek, om de plooien glad te strijken. Tot slot betreurt Deltour ook dat RSCA niet naar de Raad voor Journalistiek, de onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de journalistiek, is gestapt.

Wat kán Anderlecht ondernemen tegen Humo? Advocaat Leo Neels, voormalig CEO van VTM, voorzitter van de raad van bestuur van Belga en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, legt uit wat RSC Anderlecht juridisch kan ondernemen tegen Humo. “Behalve een strafklacht, die voor assisen moet komen en ik in deze niet verwacht omdat dit in het Belgisch juridisch systeem tot niets leidt, zijn in wezen twee vorderingen mogelijk. De eerste is de gedwongen plaatsing van een recht van antwoord, volgens de wet van 1961. Niet alleen de club als rechtspersoon, maar ook alle personen die in de betrokken artikelen werden genoemd of impliciet aangeduid, heeft recht van antwoord. Dat mag het dubbel aantal leestekens bedragen van het artikel dat een antwoord rechtvaardigt. Het mediakanaal is verplicht het recht van antwoord te publiceren op dezelfde plaats en in hetzelfde lettertype als het oorspronkelijke artikel.” “Ten tweede kan Humo in een dagvaarding burgerlijk aansprakelijk gesteld worden indien bepaalde stukken in het artikel fout zijn. Wanneer kan aangetoond worden dat de eer en goede naam zijn aangetast, moet die schade vergoed worden. Dat vertaalt zich meestal in immateriële schade, met een bedrag dat geacht wordt die schade te vergoeden. Vaak leidt dit ook tot gedwongen publicatie van het vonnis in het blad dat het artikel publiceerde. Wanneer de rechter oordeelt dat het artikel ook weerklank vond in andere kranten of bladen, kan men ook gedwongen worden het vonnis daar te publiceren. Dan moet de veroordeelde in al die kranten en bladen reclameruimte kopen, en dat kan een forse vorm van schadevergoeding zijn.” Neels wijst er ook op dat de aansprakelijkheidsbeoordeling niet enkel afhangt van feitelijke correctheid, maar dat daarnaast ook meningen voldoende feitelijke grondslag moeten hebben. “Daarnaast kijkt men ook naar de kwaliteit van het gevoerde journalistieke proces van nieuwsgaring, controle en deontologische behandeling: heb je een tweede onafhankelijke bron geraadpleegd, heb je bij ernstige beschuldigingen weerwoord aangeboden? Dat kan allemaal bijdragen tot een mogelijke veroordeling.”

Hauspie: “Getuigen staan nog steeds achter hun woorden”

Hauspie reageerde vorige week in Humo al op de heisa die zijn artikel heeft veroorzaakt. “Dat het verhaal zo breed opgepikt zou worden, had ik niet verwacht. Volgens mij wijst het er vooral op dat velen niet wisten hoe erg de situatie is bij Anderlecht. Of het wel wisten, maar er niet over durfden te schrijven of spreken. Onderschat in dat opzicht toch vooral Vandenhautes greep op de media niet.”

Volgens Hauspie staan de anonieme getuigen nog steeds achter hun woorden. “‘Bij velen heeft het artikel therapeutisch gewerkt’, zei iemand me zelfs. Vandenhaute heeft nu een goede vriend belast met een onderzoek naar mijn bronnen. Daar heeft die vriend blijkbaar nog tijd voor.”

Noch Jan Hauspie, noch Humo was gisteravond bereikbaar voor commentaar.

