Wat is het en wie heeft het nodig? Vanavond maakt voetbal kennis met Covid Safe Ticket

Belgisch voetbalEindelijk kunnen onze stadions weer vollopen met supporters, te beginnen vanavond met Charleroi-Antwerp. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Vier vragen, vier antwoorden over het beruchte Covid Safe Ticket.

1. Wat is het?

Het Covid Safe Ticket (CST) is een Covid-certificaat. Er bestaan drie verschillende soorten certificaten: een vaccinatiecertificaat dat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het Covid-virus, een testcertificaat waarmee je kan bewijzen dat je een Covid-test onderging waarvan het resultaat negatief was (via PCR-test die niet ouder is dan 48u of een antigeentest niet ouder dan 24 uur) of een herstelcertificaat dat aantoont dat je hersteld bent van Covid. Om een persoonlijke Covid-certificaat te verkrijgen, moet je de CovidSafe-app installeren. Heb je de app niet, kan je het certificaat ook downloaden of een papieren versie aanvragen.

2. Wie heeft het nodig?

Elke fan vanaf 12 jaar. Het is verplicht om je CST te tonen bij de ingang. Ook je identificatie en je toegangsticket moet je bij hebben. De club schakelt hiervoor stewards, veiligheidsagenten of andere staf in. Let op, het gebruik van het CST, met de controle van het certificaat en de ID, zal voor langere wachttijden zorgen bij de ingangen. Er wordt dus aangeraden om op tijd naar het stadion te komen.

3. En bezoekende fans?

Helaas. De invoering van het CST wordt een zware logistieke operatie en in samenspraak met de federale politie en de clubs is daarom besloten om voorlopig te focussen op de organisatie voor de thuissupporters. Na de speeldagen in augustus volgt een evaluatie. Indien die positief is, kan er na de interlandbreak in september werk gemaakt worden van een terugkeer van bezoekende fans.

4. Zijn er beperkingen?

Met het gebruik van het CST vallen bijna alle beperkingen in het stadion weg. Mondmaskers zijn niet langer verplicht, er is geen social distancing meer, staantribunes mogen gebruikt worden. De enige beperkingen zijn die voor de binnenhoreca. Eten en drinken kan binnen op vaste plaatsen of aan tafels.