“Wat ga jij bij de boeren van Anderlecht doen?” Of hoe het hart van Constant Vanden Stock ook bij het chique Union lag

AA Gent Glunderen­de Ivan De Witte en Michel Louwagie in koor: “Hein is hier thuis”

Na zeven jaar is ‘t nog eens prijs voor AA Gent. Voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie gaan voor het achtste jaar op rij Europa in, en blonken van trots. En het contract van Hein Vanhaezebrouck in de Ghelamco Arena? “Het is onze bedoeling met hem door te gaan.”

18 april