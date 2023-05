Wat een terugkeer: Standard geeft dubbele voorsprong in blessuretijd uit handen tegen Westerlo

“Is het model van Club nog lang leefbaar?”: insiders uit Brugge en het Belgisch voetbal getuigen

Is het sportief model van Club Brugge nog lang leefbaar? Het is een vraag die zowel weerklinkt in de wandelgangen van Westkapelle als in de andere bestuurskamers aan de top van ons voetbal. Bovendien, zo klinkt het in het Basecamp, stelt zich de vraag of voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert wel een gelijkaardige visie op de toekomst van de club hebben.