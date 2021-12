Wat een ontknoping: Zulte Waregem boekt na ontslag Dury meteen zege tegen KV Mechelen dankzij twee treffers in extra tijd

Jupiler Pro LeagueZulte Waregem leek even met een nederlaag aan het nieuwe tijdperk na Francky Dury te beginnen, maar daar beslisten de jonge invaller Dion De Neve én Jean-Luc Dompé anders anders over. Met een gelijkmaker en een winning-goal in de extra tijd sleepte dat tweetal een onverhoopte zege uit de brand voor hun nieuwe coaches Simons-De fauw. Zulte Waregem laat de voorlaatste plaats door dat sensationele slot aan Seraing, KV Mechelen likt zijn wonden.

Historische avond in de Elindus Arena: voor het eerst sinds tien jaar geen Francky Dury meer op de bank bij Zulte Waregem. Dat was voor het laatst het geval op zondag 26 december 2011 op Club Brugge. Eén dag later werd Darije Kalezic de wacht aangezegd, nog eens vier dagen later keerde Francky Dury na anderhalf jaar afwezigheid terug. Maar tien jaar later is dus een einde gekomen aan een tijdperk. Dury’s vervangers Simons en De fauw opteerden tegen KV Mechelen voor Frank Boya op het middenveld naast Ibrahima Seck. Daardoor kwam Humphreys achterin weer in de ploeg en moest... Zinho Gano in de spits wijken.

Bij KV Mechelen moest Wouter Vrancken het nu ook nog zonder de geschorste Vinicius Souza doen. Zo kwam Jannes Van Hecke, uitgerekend op het veld van zijn ex-ploeg, voor het eerst aan de aftrap. Hij kreeg de voorkeur op Hairemans. Het team dat een sensationele 4-3 zege boekte tegen AA Gent was aan de Gaverbeek veel minder minder geïnspireerd, maar klom in het zicht van de rust toch op voorsprong. Shved betrok Mrabti in een aanvalsbeweging en de Zweed trapte van net binnen de zestien via een Waregems been voorbij de machteloze Sammy Bossut (0-1). De fusieclub had zelf ook amper kunnen dreigen - alleen een paar kopballen van Boya misten de goede richting - maar het leek er dus op dat Essevee in de hoek bleef zitten waar de klappen vallen.

Vossen, De Neve én Dompé scoren

Een manmoedige reactie drong zich op, en die kwam er in het vierde kwartier. Coucke moest een standje voor zijn doel oplossen en zag Seck van dichtbij tegen de buitenkant van de paal trappen. Vervolgens hield hij een harde knal van Kutesa tegen,. Maar bij de derde Waregemse poging was het raak. Ciranni gooide na een afgeslagen aanval de bal in het pak, waar Vossen hoogst klom en binnenkopte (1-1). Het twaalfde competitiedoelpunt van de topschutter van Essevee, en meteen ook zijn laatste wapenfeit. Tien minuten later werd hij afgelost door de frisse Gano.

De Waregemse storm ging even snel liggen als hij was opgestoken. Bij Mechelen bleef Nicola Storm al die tijd onzichtbaar, tot hij plots op op links kon insnijden en netjes voorbij Bossut steken (1-2). Het antwoord van Zulte Waregem liet niet op zich wachten, maar Coucke keerde de vrijschop van Dompé. Zulte Waregem zette echter nog een wanhoopsoffensief op, dat in de drie minuten extra-tijd twee schitterende goals opleverde. Invaller Dion De Neve haalde met een linkse schuiver uit (2-2) en Jean-Luc Dompé deed de Elindus Arena ontploffen (3-2). “Ja, dat is mooi, mooi, mooi man”, zongen de Boeren.

