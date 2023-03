Wat een match: tienkoppig Oostende sleept diep in extra tijd punt uit de brand, acht goals Am Kehrweg

Wat krijg je als er twee teams plots vergeten hoe te verdedigen? Goals, veel goals. Al van de beginminuten was duidelijk dat we een open wedstrijd zouden krijgen tussen Eupen en Oostende. Wie als neutrale supporter de trip maakte kreeg naast de uitstekende goulash heel wat lekkers voorgeschoteld. KVO begon het best en Ambrose maakte vanop de stip de 0-1. Nog voor de koffie vond Tanghe het welletjes en ging hij aan N’Dri hangen. Één, twee, N’Dri en rood. Oostende met tien. Gassama kon op slag van rust profiteren en dropte de gelijkmaker in de rechterbovenhoek.

Na de rust dacht iedereen dat het voor Oostende bij overleven zou blijven in het degradatieduel, maar niets was minder waar. In een warrige fase werkte Ndicka de 1-2 tegen de touwen. Het was de start van vijf dolle minuten waarin Eupen-invaller Prevljak en KVO-spits Hornby de score naar 2-3 brachten. KVO drie keer op voorsprong, maar het zou niet genoeg zijn. Lambert deed de Panda’s opveren met de 3-3 en met de ogenschijnlijke winning goal van Charles-Cook verslikten ze zich helemaal in de bamboestokjes. 4-3 en over en out leek voor KV Oostende, maar deze wedstrijd had z'n laatste huzarenstukje nog niet gehad. Rodin kon met de 4-4 toch een punt redden.