Wát een match: debutant Milan Robberechts is de grote held bij KV Mechelen in knotsgekke 5-4-zege tegen Westerlo

Twee wijzigingen in het basiself van Malinwa. Storm en Bolingoli waren geblesseerd. Da Cruz en Vanlerberghe kwamen in het elftal. Westerlo-coach De Roeck had geen reden tot wisselen na de 4-2-zege tegen Standard vorig weekend. Hij stuurde hetzelfde elftal de wei in.

Beide pleogen hielden elkaar in evenwicht in de openingsfase. Mechelen dreigde met Schoofs en Walsh. Aan de overkant moest Coucke ingrijpen op een poging van Bernat. Na 25 minuten klom Westerlo op voorsprong na een ware carambole. Een schot van Dierckx werd afgeblokt, een vrijstaande De Cuyper kopte op Coucke, ook Vetokele kreeg het leer niet binnen, Nene wel. De bezoekende fans gingen uit hun dak. Mechelen reageerde. Vanlerberghe poeierde over. Vijf minuten voor rust was het wel raak. Da Cruz bediende Hairemans, die de gelijkmaker voorbij Bolat schoof.

Volledig scherm © BELGA

Malinwa kwam uitstekend uit de kleedkamers. Een mooie aanval via Malede en Schoofs belandde bij Hairemans, die voor de tweede keer raak trof. Westerlo moest nu achtervolgen. Het kreeg wat hulp van Peyre. De verdediger bracht (licht) Bernat ten val, strafschop. Dierckx hing de bordjes weer langszij. Enkele tellen later was Dierckx daar opnieuw. Hij sneed naar binnen en krulde het leer in de verste hoek. Het Mechelse publiek en bank hadden een voorgaande overtreding gezien op Hernandez. Scheidsrechter Put wilde er niet van weten.

Volledig scherm © BELGA

Twintig minuten voor tijd werden de zorgen voor Malinwa nog groter. De ingevallen Foster strafte een misverstand tussen Vanlerberghe en Coucke af. Game over, zou je denken. Al was dat buiten Schoofs en debutant Robberechts gerekend. Eerst verdween een afgeweken schot van de Mechelse kapitein voorbij Bolat. Één minuut later kopte Robberechts de bal enig mooi in doel. Achter de Kazerne ontplofte.

En dat deed het vijf minuten voor affluiten nog eens. Bolat verwerkte een voorzet van Schoofs onvoldoende, opnieuw Robberechts werkte binnen. On-waar-schijnlijk!

Volledig scherm © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.