Wat als AA Gent en Club evenveel punten hebben? En hoe wenden Oostende en Essevee degradatie alsnog af? De scenario’s van de slotspeeldagen op een rij

De laatste rechte lijn van de Jupiler Pro League is ingezet. Met nog twee speeldagen te gaan is de spanning op alle fronten te snijden. Kan AA Gent de druk van Club Brugge afhouden richting play-off 1? Vermijdt Anderlecht een blamage? En kunnen Zulte Waregem en KV Oostende de wenkende degradatie nog afwenden? Een overzicht van alle scenario’s en programma’s.

AA Gent en Club Brugge maken onderling uit wie het laatste ticket voor play-off 1 op zak steekt. De Buffalo’s hebben alles in eigen handen. Beide teams hebben evenveel punten, maar AA Gent is in het voordeel omdat het één keer meer heeft gewonnen dan Club.

Bij een gelijk aantal punten - dat geldt ook voor de Europe play-offs - is het criteria van het aantal zeges immers doorslaggevend. Nadien telt het doelpuntensaldo. AA Gent heeft een doelpuntensaldo van +27. Blauw-zwart moet het doen met +20.

Ook Standard maakt na de zege tegen leider Genk nog kans op de Champions’ play-offs, al zullen daarvoor zowel AA Gent als Club Brugge moeten inzakken.

De stand:

1. Racing Genk - 71

2. Union - 69

3. Antwerp - 66

4. AA Gent - 55 (16 zeges - doelpuntensaldo: +27)

5. Club Brugge - 55 (15 zeges - doelpuntensaldo: +18)

6. Standard - 52 (15 zeges - doelpuntensaldo: +12)

De eerste vier spelen Champions’ play-offs

Anderlecht mist voor het eerst in zijn geschiedenis play-off 1, dat staat vast. Maar geeft paars-wit zijn seizoen nog een beetje kleur in de Europe play-offs? In de strijd om de laatste tickets gaat Anderlecht de strijd aan met Westerlo, het Charleroi van ex-coach Felice Mazzu en Cercle Brugge.

Westerlo ligt in polepositie en na het puntenverlies tegen de Kemphanen heeft Anderlecht als negende zijn lot zelfs niet meer in eigen handen. Het is voor de Brusselaars ook bang afwachten of Charleroi, dat één punt meer telt, de stopgezette wedstrijd tegen KV Mechelen moet herspelen. Het BAS spreekt zich daar woensdag over uit. Als de match moet herspeeld worden, dan kunnen Mazzu en zijn Carolo’s, ondanks een zwaar programma, quasi zeker zijn van een plek in de top acht. Ook Cercle Brugge maakt nog steeds kans op de Europe play-offs.

Het is dus niet ondenkbaar dat ook hier twee of meer teams op een gelijk aantal punten eindigen. Dan wordt dus ook gekeken naar het aantal zeges. Tot nu toe haalden Westerlo en Charleroi 14 overwinningen. Anderlecht won tot dusver 13 keer, Cercle 11 keer. Het doelpuntensaldo? Westerlo: +8. Charleroi: 0. RSCA: +7. Cercle Brugge: +1.

De stand:

7. Westerlo - 49 (14 zeges - doelpuntensaldo: +8)

8. Charleroi - 47* (14 zeges - doelpuntensaldo: 0)

9. Anderlecht - 46 (13 zeges - doelpuntensaldo: +7)

10. Cercle Brugge - 44 (11 zeges - doelpuntensaldo: +1)



De nummers vijf tot en met acht spelen Europe play-offs.

* Charleroi herspeelt mogelijk nog de stopgezette match tegen KV Mechelen

Seraing is mathematisch zeker van degradatie, maar wie zakt mee met de Luikenaars naar het vagevuur van 1B? Dat lijken zo goed als zeker Zulte Waregem en KV Oostende te worden. Beide ploegen hebben op de slotspeeldagen een mirakel nodig.

Zowel Essevee als KVO moeten zes op zes pakken (al heeft Oostende mathematisch ook aan 4 op 6 genoeg, maar dan moet Eupen wel 0 op 6 pakken en moet Oostende een doelsaldo van -12 tegenover de Panda’s zien weg te werken), willen ze nog aanspraak maken op een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Met Eupen-Zulte Waregem staat komend weekend dan ook een cruciaal duel op het programma. Winnen de bezoekers, dan wordt de slotspeeldag nog bloedstollend, zeker omdat Eupen de verplaatsing naar Club Brugge maakt en Zulte Waregem thuis Cercle ontvangt. Voor Oostende staan confrontaties met OH Leuven en AA Gent op het programma.

De stand:

15. Eupen - 28 (7 zeges - doelpuntensaldo: -24)

16. KV Oostende - 24 (6 zeges - doelpuntensaldo: -36)

17. Zulte Waregem - 24 (5 zeges - doelpuntensaldo: -31)

18. Seraing - 19 (5 zeges - doelpuntensaldo: -39)

De nummers 16, 17 en 18 degraderen rechtstreeks naar de Challenger Pro League