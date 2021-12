Was dit het moment waarop poppen aan het dansen gingen? Steward roept heetgebakerde fan tot de orde

Jupiler Pro League“We zijn uitgescholden voor ‘bruine apen’ en wat dan ook”. Racistische kreten wierpen gisteren een donkere schaduw over de topper tussen Club Brugge en Anderlecht. Processen-verbaal komen er niet, de Pro League analyseert de zaak verder. Intussen doken ook al amateurbeelden op van wat vermoedelijk de aanleiding was van de feiten.

‘t Was een uiterst opmerkelijk interview bij Eleven Sports na afloop van een genietbare topper. Vincent Kompany wilde of kon zijn analyse van de wedstrijd niet geven: “Onbelangrijk”, vond de RSCA-coach. Wel kwam hij onthutst vertellen dat sommige stafleden, spelers Amuzu en Ashimeru en hijzelf tijdens de opwarming en wedstrijd racistische opmerkingen naar het hoofd hadden geslingerd gekregen. “We zijn uitgescholden voor ‘bruine apen’ en wat dan ook”, aldus Kompany. “Er mag altijd iets ludieks verteld worden, maar we zijn hier met een heleboel mensen die veel gegeven hebben voor dit land.”

En weg was Kompany, na amper 1 minuut en 15 seconden. De Eleven-journalist probeerde tevergeefs in te pikken op de opvallende getuigenis. “Ik wil gewoon naar huis. Even rusten en tijd doorbrengen met de mensen die belangrijk zijn voor mij”, waren Kompany’s laatste woorden. De persconferentie na afloop liet hij aan zich voorbij gaan. Zelden zó aangeslagen.

Stukje bij beetje sijpelde het interview van Kompany de rest van het stadion binnen. Van perszaal over kleedkamers tot mixed zone. Verbijstering alom. Philippe Clement en Club Brugge veroordeelden op hun beurt de incidenten sterk. “Deze enkelingen hebben geen plaats binnen Club.” Ook Noa Lang uitte zijn verontwaardiging via Instagram: “Schaam jullie!”

Ook paars-wit betreurt in een mededeling het voorval. “Door deze incidenten te benoemen, willen we duidelijk maken dat racisme geen plaats heeft in het voetbal en daarbuiten.”

Het zoveelste recente voorval dat het imago van het Belgische voetbal besmeurt. Er was de Man City-supporter die in mekaar geslagen werd, antisemitische gezangen van Brugse fans in Sint-Truiden, de vuurpijl van een Beerschot-fan in het Antwerpse vak, de ongeregeldheden in Luik... En nu dus racistische kreten richting stafleden en spelers van RSCA.

Ernst pas (te) laat duidelijk

Opmerkelijk: pas veertig minuten na affluiten stapte de teammanager van Anderlecht naar de scheidsrechters en match delegate om melding te doen van de racistische kreten. Dat deden ze dan pas omdat de puzzelstukjes pas in elkaar vielen na de mediaverplichtingen en Kompany’s speech, die enkel over de match ging. Pas toen werden de verschillende verhalen naast elkaar gelegd en werd de ernst van de situatie voor Anderlecht duidelijk.

Maar dat was te laat volgens het scheidsrechterskorps. Het wedstrijdblad bleek bij de melding van RSCA’s teammanager al afgesloten. Daardoor konden zij naar eigen zeggen geen actie meer ondernemen. Anderlecht zal de kwestie wel nog aankaarten via het Referee Team Report, een formulier waarop de refs beoordeeld worden, en bekijkt intern of het zelf nog stappen onderneemt.

“We zijn het zat”

Wesley Hoedt, leider in de paars-witte vestiaire, nam namens de Anderlecht-spelers het woord. De ene na de andere - terechte - uithaal volgde.

“Ik walg hiervan.”

“Ze moeten echt normaal doen.”

“De personen in kwestie moeten eens goed in de spiegel kijken. Onderscheid maken tussen mensen begrijp ik écht niet.”

Om te besluiten met een oproep: “Wij, als spelers, zijn dit gewoon zat. Er is een limiet aan wat gezegd en geroepen kan worden. In Engeland zie je al dat racisme stevig aangepakt wordt. Hoog tijd dat de Belgische instanties dat ook doen.”

Ook Romelu Lukaku riep via Instagram de Pro League op tot actie. “Ik hoop dat jullie, Pro League, eindelijk eens in actie schieten. Dat een icoon als Kompany wordt uitgescholden voor zijn huidskleur... Genoeg is genoeg! F*ck jullie hashtags, onderneem nu eens echt actie.”

Ook Jan Vertonghen liet van zich horen. “Pro League, we wachten.”

De Pro League zal het voorval alvast verder analyseren, zo liet woordvoerder Stijn Van Bever weten. “We zullen kijken naar de verslagen die van de verschillende instanties komen. We hebben onze samenwerking met Kazerne Dossin, die maakt dat supporters die zich hieraan bezondigen daar heen gestuurd kunnen en moeten worden.”

Processen-verbaal moeten dan weer niet verwacht worden, zo laat de Brugse politie weten. “We kregen hier geen melding van via de commandotoren. De voetbalcel onderzoekt dit morgen verder.”

Quote Genoeg is genoeg! F*ck jullie hashtags, onderneem nu eens echt actie! Romelu Lukaku

Meer kleur in bestuur

De meest concrete oplossingen opperde Kompany al zélf, altijd al voorvechter geweest in de strijd tegen racisme en discriminatie. In een recent FIFPro-rapport haalde hij nog het belang van inclusiviteit in voetbal, en bij uitbreiding de bestuurskamers, aan. “Weinig ervaren voetbalbestuurders weten wat het is om bananen naar je hoofd gegooid te krijgen op het veld. Of ongepaste seksuele opmerkingen te moeten verwerken. Nochtans zijn racisme, seksisme en andere vormen van discriminatie alomtegenwoordig in het voetbal. Als je dat niet meegemaakt hebt, is de kans groot dat je niet gekleurd, vrouw of homoseksueel bent.”

“Voetbal heeft mij geleerd dat wanneer mensen met verschillende denkwijzen en vaardigheden samenkomen, het beste resultaat geboekt kan worden. Dat hebben we al bewezen op het veld, nu nog in de bestuurskamers. Zolang dat niet het geval is, zal voetbal nooit het spelletje van iederéén zijn.”

Aan de bevoegde instanties om ermee aan de slag te gaan.

