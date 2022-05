Was dit de laatste match van Ruud Vormer voor Club? “Ik wil nog een beetje voetballen”

Ruud Vormer mocht dus z'n vijfde titel met blauw-zwart vieren, al moest de Nederlander zich dit seizoen (een pak) vaker dan hem lief is tevredenstellen met een plek op de bank. “Het was voor mij heel moeilijk. Ik vier het wel, ik hoor er ook bij en heb mijn aandeel gehad - ik heb de jongens geholpen. Ik voel me goed hier. Mijn toekomst? Daar denk ik heel goed over na, ja. Maar ik ben er nog niet uit. Ik zit hier fantastisch, heb een mooi leven in Knokke. Ik ga nu lekker op vakantie en ga er dan eens goed over babbelen met mijn vrouw. Ik wil nog een beetje voetballen, een beetje werken voor alles wat we krijgen. Misschien komt er niks en zit ik hier nog een jaar. En dan gaan we voor de zesde.”

Simon Mignolet over applauswissel: “Eén van allermooiste momenten uit lange carrière”

Simon Mignolet was andermaal de grote held bij Club Brugge, en Alfred Schreuder toonde zich een fijne people manager door zijn doelman met een applauswissel te belonen in minuut 70. “Een heel mooi moment, misschien zelfs één van de allermooiste momenten uit mijn lange carrière”, zei de Limburger daar over. “Ik ben niet iemand die snel geëmotioneerd raakt, maar ik ben ongelooflijk blij dat ik dit heb mogen meemaken om voor de rest van mijn leven te kunnen onthouden. Hier bedank ik de fans, de maats en de club voor. Ze hadden dit niet moeten doen, maar het wordt enorm geapprecieerd.” Dat de overrompeling van het terrein uiteindelijk een ereronde in de weg stond, kon de doelman wel plaatsen. “Natuurlijk had ik graag met mijn kindjes op de arm een ereronde kunnen lopen”, gaf hij toe. “Maar ik begrijp de fans wel. Hopelijk komen er nog zulke gelegenheden, toch?” Mignolet had nog een speciaal bedankje in petto. “Ik had hier jaren een topper als keepertrainer in Frederic De Boever, maar na diens vertrek naar Monaco deed Carlo L’Ami het fantastisch en daar mag hij ook wel eens een aparte vermelding voor krijgen.”