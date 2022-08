Wankele Club-defensie slikte in twee matchen al méér tegengoals dan in ganse play-offs: “Bizar dat we toen veel stabieler waren”

Club BruggeDefensief zootje Am Kehrweg. Vier tegengoals in twee matchen, da’s geen gemiddelde dat bij Club Brugge past: “Blijkbaar is het voor sommigen moeilijk om de knop om te draaien.”

De voorzitter had zich net een mooi plekje uitgezocht of ’t was al prijs. Willkommen in Eupen. Waar Club Brugge defensief wankel bleek - net als in de openingswedstrijd tegen KRC Genk. De balans is genadeloos: vier tegengoals in twee matchen. Dit terwijl Club in de ganse play-offs slechts twee goals slikte en dankzij die defensieve stabiliteit kampioen werd.

Simon Mignolet was net als tegen KRC Genk de beste Bruggeling. Ondanks twee keer twee tegendoelpunten, dat zegt wel wat: “We pakken niet enkel veel goals, ik moest daarbovenop ook nog veel verwerken (grijnst). Man van de match zijn dient me niet - ik zou liever winnen en geen bal moeten pakken. We geven veel te veel kansen weg. Alles begint met duels winnen. Zien dat je je mannetje staat en je voet tegen de bal zet. Pas daarna kan je spreken over goed voetballen of kansen afdwingen.”

Quote Panikeren hoeft niet, maar dit mag alvast niet langer meer duren. Ik wil het niet nog eens meemaken dat we in de eerste twintig minuten achter de feiten aanlopen Simon Mignolet

’t Had niet alleen met duelkracht of intensiteit te maken. Club stond in grote delen van de match véél te laag te verdedigen. De pressing was niet goed - net als tegen Genk waren de ruimtes te groot. En eens in balbezit namen de centrale verdedigers té weinig initiatief. Hoefkens had Hendry vanop de tribune in zijn basiself gegooid, maar dat was geen doorslaand succes. Mechele bleef dan weer 90 minuten opzij na zijn minder optreden tegen Genk. De zwakste achterin was Nsoki, die voor het eerst in tijden nog eens een non-match afleverde: “Iedereen heeft het recht om fouten te maken,” wist Carl Hoefkens. “Stanley ook, maar ik wil wel als coach dat elke speler leert uit die fouten. En dit achter hem kan laten. Nu ga ik kijken hoe mijn spelers de komende dagen zullen reageren.”

Volledig scherm Stanley Nsoki kende een moeilijke namiddag. © Photo News

Ordóñez?

Als ze bij Club achterin zo doorgaan, dan zal het debuut van de piepjonge Joel Ordóñez niet lang op zich laten wachten. En is het ook niet uitgesloten dat er in het defensieve personeelsbestand nog een wijziging wordt doorgevoerd: “Het is inderdaad bizar dat we in de play-offs veel stabieler waren,” ziet ook Mignolet. “Op een paar kleine dingetjes na is er ook niet veel veranderd. We moeten gewoon opnieuw de dingen doen die we gedaan hebben, maar blijkbaar is dat niet voor iedereen even gemakkelijk. Ik ben 34 en kan de knop snel omdraaien. Voor sommigen lijkt dat moeilijker, maar dat mag alvast niet langer meer duren. Ik wil het niet nog eens meemaken dat we in de eerste twintig minuten achter de feiten aanlopen.” Hoefkens: “Bezorgd ben ik niet, al weet ik dat er werkpunten zijn. Dingen waarop we ons de komende weken moeten focussen.”

De zeperd in Eupen is ambetant, er is evenwel meer nodig om dit Club nerveus te maken: “Zo vroeg in het seizoen mag je al zeker niet naar de punten kijken,” weet Mignolet uit ervaring. “We moeten niet panikeren en dienen rustig te blijven. Al moeten we de dingen wel aanpakken.”

We zijn pas augustus, Club heeft nog tijd zat om defensief alles op orde te krijgen. Pas wanneer de Champions League zich aandient is het voor het eerst écht money time. En dan zullen ze best niet zo verdedigen als zondag Am Kehrweg.

Volledig scherm Club-coach Carl Hoefkens. © BELGA