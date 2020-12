Waasland-Beveren zet Moeskroen in kelderduel opzij en pakt 10 op 12, Hayen: “Wist dat we in de eerste zestig minuten verschil niet zouden maken”

In het klassement springt Waasland-Beveren over KV Mechelen naar de vijftiende plaats met 15 punten. In hun laatste vier wedstrijden wonnen ze van Oostende (2-0), Charleroi (0-2) en Moeskroen en speelden gelijk tegen STVV (1-1). Moeskroen blijft na een eerste verlies in vier duels achttiende en laatste met 10 punten.

Hayen: “Wist dat we in de eerste zestig minuten verschil niet zouden maken”

Het was een uitgekookt Waasland-Beveren dat op de Freethiel de drie punten thuishield tegen Moeskroen. Voor de derde keer in vier wedstrijden kon het de nul houden, voor de derde keer leverde dat ook de drie punten op. Coach Nicky Hayen was uiteraard een tevreden man. “We hebben een lastige match tot een goed einde kunnen brengen. We hadden het in het eerste kwartier moeilijk, als die 0-1 niet afgekeurd werd, zouden we een lastige avond hebben. Je zag nu al dat Moeskroen heel goed in de organisatie stond.” Waasland-Beveren kwam er voor de koffie niet doorheen. “We speelden te veel tussen de linies, terwijl we hun blok net moesten uitrekken. Ik wist dat we in de eerste zestig minuten het verschil niet zouden maken. Ik ben vooral tevreden voor de supporters. Ik weet dat we vaak controlevoetbal moesten de spelen de voorbije weken, wat uiteraard niet aangenaam is om te bekijken, maar het resultaat na negentig minuten is het belangrijkste.”