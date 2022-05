Waarom steeds meer trainers een contract van onbepaalde duur krijgen (maar vooral clausules het verschil van 1 miljoen zijn)

Belgisch voetbal Hugo Cuypers op weg naar AA Gent: spits van KV Mechelen legt medische testen af bij Buffalo’s

Hugo Cuypers is op weg naar AA Gent. De spits van KV Mechelen legde al zijn medische testen af bij de Buffalo’s, die wel nog een akkoord met Malinwa moeten vinden. Cuypers zelf is er in grote lijnen uit.

