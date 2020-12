Waarom in België slechts drie en geen vijf wissels mogen: weerstand van kleintjes, maar topclubs lieten begaan

“Het is een groot nadeel dat we geen vijf wissels kunnen doen zoals onze tegenstanders in de Champions League”, zei Club Brugge-coach Philippe Clement op zaterdag.

Eén dag later volgde Ivan Leko, hoofdtrainer van Antwerp. “Ik begrijp niet dat wij in België maar drie vervangingen per wedstrijd mogen doorvoeren. Van alle Europees spelende ploegen moeten alleen de Belgische het met drie wissels stellen.”

Dat laatste klopt voor 88 procent. Van de 26 landen die één of meerdere vertegenwoordigers hebben in de poules van de Europa League of de Champions League, zijn er slechts drie waarin de normale regeling voor vervangingen geldt. België, Engeland en Azerbeidzjan.

Afgelopen zomer lag er nochtans een voorstel op tafel om het aantal wisselspelers op te schroeven naar vijf. Dat plan is nooit goedgekeurd. Enerzijds omdat er een aantal kleinere clubs dwars gingen liggen. Hun redenering: de grotere ploegen hebben zowel in breedte als in sterkte een betere kern. De spelers die Club Brugge of Antwerp kan inbrengen als vierde of vijfde invaller, zullen beter zijn. De kloof zou op die manier alleen maar groter worden, was de algemene teneur binnen de K11. Al deelde zeker niet iedereen die mening. Onder meer OHL was een grote voorstander van vijf wissels.

De Europees spelende clubs gaan niet vrijuit. Ondanks hun terechte grieven hebben zij nooit fel aangedrongen om de regel van drie wissels te veranderen.

Ook Club Brugge niet. Vincent Mannaert zat op dat moment nog in de Raad van Bestuur van de Pro League, maar had op dat moment al mentaal afscheid genomen van zijn zitje. Hij heeft nooit op tafel geklopt om die extra wissel­spelers erdoor te krijgen. Hetzelfde geldt voor AA Gent (Michel Louwagie), Charleroi (Mehdi Bayat) en Standard (Alexandre Gros­jean).

Van de Europees spelende clubs zat enkel Antwerp niet in de Raad van Bestuur. Luciano D’Onofrio en Sven Jaecques – die pas na de zomer verkozen werd tot de Raad van Bestuur – hebben wel geprobeerd om de thematiek op de agenda te krijgen. Maar toen ze voelden dat er weinig animo was, lieten ze het los. De Great Old had op dat moment al enkele stevige veldslagen (waaronder de verhitte discussies over de tv-rechten) achter de rug in de Pro League. Nog eens ten oorlog gaan, was tactisch onverstandig geweest.

Officieel luidt het dat de reglementswijziging er niet kwam omdat ‘het niet wenselijk is een regel in te voeren die voor slechts één seizoen van toepassing is’.

Het gezonde verstand verloor van het strategisch geschuif. Vandaag zal de regel van drie opnieuw op tafel komen in de Pro League. Too little, too late.