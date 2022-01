Waarom het niet verrassend is dat Serie A-club Genoa uitkwam bij Alexander Blessin

Gouden Schoen Radja Nainggolan in opmerke­lijk interview op Gouden Schoen: “Als Noa Lang hand voor de mond houdt, denk je toch: ‘Wat doet die allemaal?’”

Radja, zoals we hem kennen: recht voor de raap. Nainggolan (33) was gisteravond een van de topgasten op de Gouden Schoen, en dus kon een uitgebreid interview met Gilles De Bilde niet ontbreken. De sterkhouder van Antwerp kwam daarin terug op enkele uitspraken die hij vorige maand deed over Noa Lang (22). “Als hij nu eenmaal zo is, dan moet ik dat accepteren.”

13 januari