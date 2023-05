Waarom Club Brugge nu vooral Union in het vizier moet nemen

“Er zijn nog véél doelstellingen”, benadrukte Rik De Mil. Nu de titel weg is, moet Club Brugge vooral Union in het vizier nemen. Enkel door over de Brusselaars te wippen kan blauw-zwart die drie ellendige Conference League-voorrondes nog afwenden.