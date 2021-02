Waarom Antwerpse derby voor Holzhauser klein bier is: in Weense derby werd hij bestookt met vuurwerk en waren er paraplu’s tegen projectielen

BeerschotRaphael Holzhauser mist de fans in het stadion, zeker nu Antwerp zondag komt. De derby tussen Beerschot en Antwerp kan verhit zijn, maar verbleekt bij wat Holzhauser met Austria Wien tegen stadsgenoot Rapid meemaakte. Holzhauser was steevast kop van Jut, kreeg vuurwerk op zich - zie de video - en hij is zelfs ooit door een Rapidfan met de dood bedreigd.

Met zijn rijzige figuur (1m93), geweldige traptechniek en soms ook ietwat uitdagende hoogstandjes springt Holzhauser er sowieso op een voetbalveld bovenuit. Ook in zijn periode bij Austria Wien tussen 2015 en 2018 was hij met 22 goals en 22 assists op 114 matchen erg beslissend, en tegelijk één van de meest veelbesproken en controversiële voetballers in Oostenrijk. Zeker in de Weense stadsderby stond hij steevast in the picture.

Dat komt zo: in de leeftijd van tien tot zestien jaar genoot Holzhauser zijn opleiding bij Rapid Wenen, de club waar zijn familie voor supportert. Stuttgart pikte hem daarna op. In 2012 proefde hij nog als tiener van de Bundesliga. Via Augsburg belandde hij dan in 2015 bij Austria, de grote rivaal van Rapid. Holzhauser hield van de sfeer in de stadsderby’s, maar na zijn verleden bij Rapid smaakten die fans het niet dat hij nu voor de aartsrivaal Austria uitkwam. Op Rapid floten 30.000 fans hem uit als de gebeten hond.

Volledig scherm © BELGA

“Het kan me niet schelen als de fans me uitfluiten”, zei hij toen in Oostenrijkse media: “Als speler hou je van derby’s en uitverkochte stadions. Zolang het vredig blijft. Emoties van de fans horen bij het spel, soms haal ik zo nog meer procenten uit mezelf.”

Maar het bleef niet altijd vredig. Twee matchen op Rapid gingen de historie in als “Schandaalderby” Op 6 augustus 2017 (2-2) staakte de ref in de slotfase bij een corner al kort de wedstrijd omdat fans te veel voorwerpen gooiden, onder meer een ijzeren staaf. Bij de hervatting aarzelt Holzhauser richting cornervlag te stappen. Een steward daagt hem uit met de bal op de hand: ‘Kom, pak hem.’ Rapidreservespeler Steffen Hofmann die aan de kant opwarmt, gaat een stap verder verder. Hij wrijft opzichtig in zijn ogen richting Holzhauser als teken van ‘Huilebalk’. Holzhauser blijft cool en trapt dan toch de corner. Het incident deed in Oostenrijk veel stof opwaaien. De steward had eerder al een stadionverbod. “Hoffmann heeft daar als reservespeler niets te zoeken en ook de steward drong zich op. Spelers waren in gevaar, zei een verbolgen Holzhauser toen.

Holzhauser durfde wel een provoceren door goals van Austria iets te opzichtig te vieren voor het Rapid-fanblok. Op 4 februari 2018 gaat het al vroeg in de wedstrijd mis, opnieuw bij een hoekschop. Holzhauser krijgt een vuurwerkprojectiel tegen zijn lichaam en gaat op de grond. Hij toont een wonde aan zijn sleutelbeen. “Als Holzhauser toen gezegd had niet te willen doorspelen, zou ik de match afgebroken hebben”, zei scheidsrechter Rene Eisner. Holzhauser wou voortspelen. Wel trapte hij de corners onder bescherming van grote paraplu’s. “Raphael gedroeg zich voorbeeldig, hij had ook kunnen blijven liggen”, zei Austriatrainer Thorsten Fink toen: “Het is jammer dat de fans zo reageren. Het is toch niet normaal dat we ons met paraplu’s moeten beschermen.”

In een Oostenrijks tv-programma ‘Talk & Tore’ kwam Holzhauser terug op het incident, al bleef hij voorzichtig: “Ik zei al vaker dat je als speler moet kunnen omgaan met beledigingen en fluiten. Maar geweld of voorwerpen gooien heeft niks met voetbal te maken. Zulke personen kun je uit het stadion verbannen.”

De host vroeg Holzhauser of hij ook de haat van de fans begrijpt, komt dat omdat hij wat polariseert? “Polariseren vind ik een mooie uitdrukking”, zei Holzhauser. “Maar wat heet polariseren? De mensen die me kennen weten dat ik buiten het veld een heel behulpzaam en een open mens ben. Waarom de haat? Ik heb bij de jeugd van Rapid gespeeld, dat is geen geheim. Ik geloof ook dat ik me met goede prestaties tegen Rapid de aandacht op mij getrokken heb. Ik heb er geen probleem mee dat fans me aanvallen, zolang het niet lichamelijk is.”

Toch zag Holzhauser zich in 2017 ook eens met de dood bedreigd door een Rapidfan, die onder invloed van alcohol was. De politie kon de man opsporen en raadde Holzhauser aan een klacht in te dienen. Holzhauser heeft toen beslist de zaak niet op de spits te drijven: hij houdt niet van opschudding rond zijn persoon en wil de focus graag op voetbal, dat hij zó graag speelt. Na verontschuldigingen van de man was de zaak geklasseerd.

Lees ook

Volledig scherm Holzhauser in de derby met Beerschot op de Bosuil vorig jaar, toen zonder publiek. © GOYVAERTS/GMAX AGENCY