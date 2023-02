Waarom AA Gent geen penalty kon krijgen door deze elleboogstoot van Buchanan aan Orban

RECONSTRUC­TIE. De stilgeleg­de Standard-Anderlecht in oktober: “De clubs, stewards, politie. Iedereen kende het scenario”

Vuurpijlen, rookbommen, een stilgelegde wedstrijd, een gestolen nummerplaat en het hotel van de Rode Duivels in Tubeke als schuilplaats. De heenmatch tussen Anderlecht en Standard was er één voor de geschiedenisboeken. Helaas om de verkeerde redenen. Terugblik op het inferno in Luik, met enkele rechtstreekse getuigen. “Zij gooiden met vuurpijlen die in onze bussen belandden - terwijl we daar dekking zochten. De vloerbekleding was helemaal verschroeid.”