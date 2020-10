“Vroeger bewonderde ik Henry, nu kijk ik op naar de unieke stijl van Ronaldo”: maak kennis met Beerschot-Japanner Suzuki, efficiëntste spits in 1A

Maar liefst tien Japanse spelers zijn actief in de Belgische hoogste klasse, maar Suzuki heeft zijn entree dus niet gemist. Met vier goals bevolkt hij niet alleen een gedeelde plek in de toptien van de topscorers in 1A, onder hen is Suzuki de meest efficiënte per minuten speeltijd. Dat hij zich zo vlot zou aanpassen had hij niet verwacht, geeft hij toe in een interview, vertaald door een Nederlands-Japanse tolk. Suzuki is het Engels wel vrij goed machtig, maar drukt zich nog iets meer op zijn gemak in zijn moedertaal uit.