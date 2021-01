Voorstel herstart in 4de provinciale voor noodlijdende amateurclubs

Anderlecht Officieel: Abdoulay Diaby (ex-Club Brugge) tekent huurover­een­komst bij Anderlecht

18 januari Abdoulay Diaby (29) is de nieuwe spits van Anderlecht. Dat maakte de club zopas officieel bekend. Nadat de Malinees met succes in Gent zijn medische testen afgelegd had, ondertekende hij zijn huurovereenkomst. Anderlecht bekwam ook een aankoopoptie bij Sporting Lissabon.