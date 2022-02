Voormalig Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht (90) overleden

Roger Lambrecht maakte eerst naam als zakenman door een bandencentrale op te richten in Berchem, maar kreeg ook snel de voetbalmicrobe te pakken. Na eerst voorzitter geweest te zijn van FC Eksaarde - de club van zijn woonplaats - werd Lambrecht in 1994 voorzitter van Sporting Lokeren. Onder zijn bewind won Lokeren in 2012 en 2014 de Beker van België, maar het einde werd er eentje in mineur. Lambrecht had in 2010 al een stap teruggezet in de dagelijkse leiding van Lokeren, maar hij bleef al die tijd wel de financiële motor achter de club.