“Vooral tevreden over de reactie op vorige week”: Vrancken en Racing Genk boeken na zege tegen Oostende nu al plekje in play-off 1

KIJK. Trésor: “Zege was belangrijk na 5 op 12"

Ongeveer gelijktijdig kwam de thuisploeg op voorsprong. Verdiend trouwens, want in de openingsfase was Muñoz al een keer dichtbij en had Paintsil de paal getroffen. De derde kans was raak. Bij KVO kregen ze na een hoekschop de poging van McKenzie niet verwerkt en kon Muñoz aan de tweede paal binnenwerken. 1-0 en al de zevende competitiegoal van de Colombiaanse back.

Samatta verlost

Na die furieuze start kende Genk een serieuze dip. De bezoekers vlogen er stevig in – met name Trésor kreeg de nodige tackles te verduren – maar kwamen moeilijk tot uitgespeelde doelkansen. Een schotje van Bätzner verdween naast de paal. Verder niets van de voorlaatste in de stand.

Aan het einde van de eerste helft vond Genk zijn spel terug. Met een heerlijke crosspass stuurde Hrosovsky Trésor de diepte in. De winger vond Samatta, die handig inliep en Hubert wist te verschalken. Een opsteker voor de Tanzaniaan, die op 11 september vorig jaar – de beslissende 1-2 op het veld van Union - voor het laatst had gescoord.

Genk ging met een veilige dubbele voorsprong de rust in. Zo goed als zegezeker dus. Heynen bleef in kleedkamer achter en werd afgelost door Aziz. Uit voorzorg? Volgende week staat immers de Limburgse derby tegen STVV op het programma en een week later komt Union naar Genk.

Balen voor Bilal

De Belofte van het Jaar liet de moed niet zakken en legde kort daarna af voor Hrosovsky. De Slowaak mikte over. Daarna zakte de leider weer een weg. Hornby kopte een prima kopkans naast. 20 minuten voor tijd pakte Vandevoordt uit met een superreflex op een kopbal van Barac. McGeehan was te verbaasd om de herneming binnen te schieten.

Genk was weer wakker. Trésor trok zich weer eens op gang, versnelde en vond Paintsil: 3-0. Assist nummer achttien (!) al voor Trésor, goal nummer elf voor Paintsil. Even later mochten zij gaan rusten. Job done .

Wouter Vrancken: “Nog geen zekerheid over blessures Tolu en Heynen”

“Een mooie overwinning”, vatte Wouter Vrancken de zege van zijn ploeg samen. “Ik ben niet alleen tevreden over het resultaat maar nog meer over de reactie op vorige week (2-2 tegen KV Mechelen, red.). Oostende is een moeilijke tegenstander, maar we zijn goed met ze omgegaan. We koppelden vandaag mentaliteit aan kwaliteit. Dan zie je wat er mogelijk is. Het enige jammere is de afgekeurde goal van El Khannouss. Hij had het verdiend.”

Over de blessures van Tolu Arokodare en Bryan Heynen kon Vrancken nog niet te veel kwijt. “Tolu had last aan de knie, maar het zou al niet om een kruisbandblessure gaan. Heynen had last van de hamstring. Hij gaf aan last te hebben. Hij had nog geen ervaring met spierblessures, dus wat dat betreft kon hij moeilijk zijn grens bepalen.” Afwachten dus.