Volle stadions vanaf 13 augustus in het gedrang? Pro League maakt zich zorgen over Covid Safe Tickets: “Goed systeem, maar urenlange wachtrijen”

Twee weken voordat onze stadions opnieuw álle deuren openzwaaien, luidt de Pro League de alarmbel. Het Covid Safe Ticket moet volle stadions opnieuw mogelijk maken, alleen maken de clubs zich zorgen over de modaliteiten van het systeem. De coronapas moet er in principe voor zorgen dat fans die volledig gevaccineerd zijn, hersteld zijn van een besmetting of een negatieve PCR-test jonger dan 72 uur hebben afgelegd, opnieuw het stadion kunnen vullen. En dat ze zonder afstand of mondmasker ten volle kunnen supporteren als vanouds. Alleen mag het Covid Safe Ticket en de daaraan gekoppelde identiteitskaart enkel door beveiligingsagenten gecontroleerd worden. En dus niet door vrijwilligers of stewards van onze clubs, wat de organisatie van de wedstrijden flink bemoeilijkt.

“Over tweeënhalf weken zou het ticket gebruikt mogen worden, maar er zijn véél onduidelijkheden”, aldus Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. “Niet alleen voor ons, ook voor de ganse evensector bij uitbreiding. Het gaat hem over wie de controle mag uitvoeren - daar zijn momenteel veel vragen over. Als dat daadwerkelijk beveiligingsagenten moeten zijn, dan is dat onbetaalbaar voor de clubs. Op die manier krijg je wachtrijen van twee uur of langer. Het Covid Safe Ticket is een goed concept, maar het moet ook doenbaar zijn. Denk maar aan de F1-wedstrijd Spa-Francorchamps, waar 65.000 fans op afkomen. Hoeveel beveiligingsagenten heb je nodig? 100 of 200? Anders wordt dat drie dagen aanschuiven…”.

Pro League raadt sneltests af

Sommige clubs maken zich zorgen, andere (top)clubs dan weer niet. Dat bleek uit een overleg tussen de Pro League en de Jupiler Pro League van gisteren. Tijdens die meeting gaf de Pro League enkele richtlijnen mee. Sneltesten aan het stadion zijn voor hen uit den boze. De Pro League raadt de clubs aan om een driedelige controle uit te voeren: controle van de coronapas via de CovidSafeBe app, een ID-controle en de controle van het toegangsticket. De komende week moet blijken of Binnenlandse Zaken, waar gisteren niemand commentaar wou geven op de kwestie, al dan niet voet bij stuk houdt wat de beveiligingsagenten betreft. Eén ding is zeker: de tijd dringt willen we na 13 augustus zoals gepland opnieuw op volle capaciteit draaien.

