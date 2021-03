Vogelspotten met puntenpakker Louis Bostyn: “Wij gaan naar Anderlecht om te winnen”

Jupiler Pro League Ook Gent-spe­lers viseren scheids­rech­ter: “De arbitrage was raar”

16 maart Niet alleen op de bank zag men dat AA Gent één of meerdere strafschoppen verdiende bij een 0-0-stand. Ook Laurent Depoitre kon achteraf weinig begrip opbrengen voor de beslissingen. “Bij de eerste fase werd de bal gedevieerd, waarna ik vol voor de bal ging”, aldus de spits achteraf. “Ik ging voor alle duidelijkheid niet richting de doelman, Sobol duwde me tegen Mignolet. Die haalde me toen duidelijk neer.” ‘Lolo’ kaatste de bal terug richting de journalisten: “Hebben jullie de beelden gezien? Denken jullie dat ik een fout maakte?” Depoitre had recht van spreken, zeker over de fase met Denswil na de rust. “In de tweede helft was er ook een fout op mij in de zestien, hij trok me zomaar neer. Het zijn twee fases die de match veranderen en ons in het nadeel brengen.” Ook kapitein Sven Kums zag dat er wat schortte. Hij kreeg een late tik van Vanaken, die goed wegkwam zonder tweede geel karton. “De beslissingen waren raar vandaag”, aldus Kums. “Bij die eerste penaltyfase zag ik de ref ook eerst naar de stip wijzen. Er was alleszins een geurtje aan.”