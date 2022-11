VOETBALLERS OP VAKANTIE. Tissoudali en Nainggolan in Midden-Oosten, Onuachu geniet van de zon en Amuzu gaat trouwen

WK voetbal “Altijd een droom geweest”: Bilal El Khannouss (18) met Marokko naar het WK, Rode Duivels straks tegen Gen­k-ta­lent

De Rode Duivels treffen op 27 november op het WK mogelijk Bilal El Khannouss. Het 18-jarige toptalent van Racing Genk is door Marokko opgeroepen voor het WK. Toch een verrassing voor de spelmaker, die in het verleden ook jeugdinterlands voor België speelde. “Dit is een beloning voor al het harde werk.”

10 november