VOETBALLERS OP VAKANTIE. Nainggolan gaat graag op de foto en ziet Frankrijk op WK vlotjes winnen, Onuachu geniet van de zon en Amuzu stapt in het huwelijksbootje

JUPILER PRO LEAGUE INTERVIEW. Isabelle Mazzara, eerste vrouw ooit in raad van bestuur van Pro League: “Als ze denken dat ik me als ‘vrouw’ ga gedragen, zullen ze ontgoo­cheld zijn”

Ze heeft er een handje van weg om in alles de eerste te zijn, zoals nu ook met haar zitje in de raad van bestuur van de Pro League. Isabelle Mazzara (54) is de eerste vrouw ooit die toetreedt tot dat mannenbastion binnen de voetbalwereld. Wat haar niet afschrikt: “Voorlopig heb ik niks gehoord waar mijn haren van overeind zijn gaan staan.”

16 november