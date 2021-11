Voetbalbond wil niet ingaan tegen de rechtspraak: Veljkovic krijgt (tijdelijk) licentie

Belgisch voetbalDejan Veljkovic kan wellicht even terug aan de slag als voetbalmakelaar. De voetbalbond is niet van plan om in te gaan tegen de uitspraak van de Brusselse rechtbank, die de tuchtstraf van Veljkovic nietig verklaarde. Maar de licentie van Veljkovic zal allicht slechts tijdelijk gelden.

Meteen na de uitspraak van de Brusselse rechtbank, kondigde advocaat Kris Luyckx vrijdag aan dat de voetbalbond niet alleen een schadeclaim mag verwachten van zijn cliënt Veljkovic, maar ook dat er bij de bond een hernieuwde registratie-aanvraag zou ingediend worden om weer als makelaar aan de slag te kunnen gaan. “Er is geen enkele reden die dat verhindert”, aldus meester Luyckx vrijdag.

Navraag bij Luyckx leert dat die registratie-aanvraag wellicht pas in de loop van dinsdag zal worden overgemaakt aan de voetbalbond, maar daar is men voorbereid. Vanuit ethisch oogpunt acht de bond het ongehoord dat iemand waarvan bewezen is dat hij betrokken is bij matchfixing opnieuw aan de slag zou kunnen gaan als voetbalmakelaar, maar tegelijk wil de bond niet ingaan tegen de uitspraak van de rechtbank.

Kortstondige geldigheid

Met andere woorden: als de licentie-aanvraag van Dejan Veljkovic straks binnenloopt in het bondsgebouw, zal men daar om louter juridische redenen op ingaan. Met die hernieuwde licentie zou de schorsing voor tien jaar teniet gedaan worden, die op basis van een miniem deel van 35 stukken van het strafdossier uitgesproken werd tegen Veljkovic. Een sanctie die bevestigd werd door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Quote Dat Veljkovic straks tijdelijk weer aan de slag zal kunnen, is niet meer dan een pyrrusover­win­ning. In bondskrin­gen acht men het onwaar­schijn­lijk dat clubs of spelers een beroep zullen doen op zijn diensten.

Bij de voetbalbond gaat men ervan uit dat de nieuwe licentie voor Dejan Veljkovic slechts een tijdelijke en vrij kortstondige geldigheid zal hebben. Het hele juridische onderzoek nadert immers zijn afronding. Over de rol van Veljkovic in dat omvangrijke dossier bestaat geen twijfel: hij meldde zich als spijtoptant om strafvermindering te krijgen en gaf daarbij toe dat hij betrokken was bij een poging tot matchfixing op het einde van het seizoen 2017-2018 tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren. Eens het dossier juridisch afgerond is, zal de zaak ook opnieuw voorgelegd worden aan het BAS, dat dan niet langer over 35 stukken, maar over het hele dossier zal kunnen oordelen.

Weinig zorgen om schadeclaims

Bij de voetbalbond twijfelt men er geen seconde aan dat het BAS Veljkovic op basis van het volledige dossier opnieuw zwaar zal sanctioneren en dat zijn vernieuwde licentie dan opnieuw nietig zal verklaard worden. Met andere woorden: Dejan Veljkovic zal slechts korte tijd - wellicht enkele maanden - gebruik kunnen maken van zijn vernieuwde makelaarslicentie. In bondskringen acht men het onwaarschijnlijk - om niet te zeggen uitgesloten - dat clubs of spelers gedurende die periode een beroep zullen doen op de diensten van een makelaar die zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot matchfixing. Dat Veljkovic straks tijdelijk weer aan de slag zal kunnen, is dan ook niet meer dan een pyrrusoverwinning. Over de schadeclaims waarmee Kris Luyckx dreigt - de advocaat van Veljkovic spreekt van ‘honderdduizenden of misschien wel miljoenen euro’s - lijkt men zich bij de voetbalbond nog minder zorgen te maken.

In bondskringen blijft men er overigens bij dat men in de zomer van 2018 juist heeft gehandeld, ook al was het strafdossier op dat moment nog niet behandeld door een strafrechter. Het argument dat de bond te snel heeft gehandeld, wordt weggewuifd: de reeksen voor het nieuwe seizoen moesten correct ingedeeld worden, aan UEFA moest de lijst met Belgische deelnemers worden overgemaakt. Dat het sportrecht daarbij in botsing kwam met het algemeen recht, is duidelijk, maar de bond gaat ervan uit dat de twee uiteindelijk tot dezelfde slotsom zullen komen.