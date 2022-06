Voetbalbond krijgt met Paul Van den Bulck voor het eerst onafhankelijke voorzitter

VOETBALEen primeur voor de Belgische voetbalbond: Paul Van den Bulck (57) is verkozen tot eerste onafhankelijke voorzitter. Hij is tevens de eerste voorzitter in Europa met Afrikaanse roots. Met zijn achtergrond, juridische bagage als gereputeerd advocaat en diplomatieke inborst wil hij een rol als bruggenbouwer vervullen.

De stemming bij de voorzittersverkiezing op de bondszetel in Tubeke had iets pro forma: Van den Bulck was de enige kandidaat. In principe kwam hij vorig jaar al in beeld als kandidaat-opvolger van de opgestapte voorzitter Mehdi Bayat, maar Van den Bulck voldeed toen nog niet aan de voorwaarde om minstens een jaar bij de voetbalbond gewerkt te hebben - nu zetelde hij wel al een jaar binnen de raad van bestuur en volgt hij tussenpaus Robert Huygens op.

De aanduiding van Van den Bulck mag ‘historisch’ heten, want hij is de eerste onafhankelijke voorzitter van de Belgische voetbalbond. Anders dan in het verleden toen een voorzitter vanuit de profliga of uit de hoek van het amateurvoetbal naar voren is geschoven, heeft Van den Bulck amper een voetbalachtergrond.

Ook symbolisch kan zijn aanstelling tellen, als voorzitter met Afrikaanse roots in een Europese voetbalbond. Van den Bulck heeft via zijn mama Congolese roots. Zo past hij in het plaatje van meer diversiteit in de hoogste bestuursorganen van de bond, onderdeel van het het elfpuntenplan van CEO Peter Bossaert. Ook Vincent Kompany klopt al lang op die nagel in het debat rond discriminatie en racisme in voetbal en de samenleving: “Er zijn meer mensen met een andere etnische achtergrond in de beslissingsorganen nodig.”

Opmerkelijk levensverhaal

Het levensverhaal van Paul Van den Bulck is opmerkelijk. Hij is grotendeels opgegroeid zonder zijn ouders, zijn papa leerde als een Vlaamse bootskapitein in Congo zijn mama kennen. Amper twee jaar oud was Van den Bulck toen hij na de dood van zijn vader samen met zijn oudere broers en zussen naar België kwam en in Schepdaal door een alleenstaande vrouw is opgevoed. Via een studie rechten aan de ULB en de Duke University in de VS schopte hij het tot een gereputeerd advocaat gespecialiseerd in informatietechnologie, intellectueel eigendom en media & entertainment. Hij pleit aan de balie in Brussel en Parijs.

Zijn beperkte voetbalachtergrond ziet hij niet als een handicap. Hij werkt zich het voorbije jaar in het wereldje in en sprak met alle actoren. ”Voetbal is niet alleen op het veld, maar ook marketing, communicatie en politiek overleg”, zei hij al in interviews. Van den Bulck ziet zichzelf als een bruggenbouwer tussen alle bondsinstanties over de regio’s en tegengestelde belangen van profs en amateurs heen, hij wil mee waken over good governance en helpen cruciale dossiers tot een goed einde te brengen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News