Voetbalbond-CEO Peter Bossaert over actieplan tegen racisme: “Een maatschappij hoort te werken zoals de Rode Duivels”

Belgisch voetbalEen verzuchting van Romelu Lukaku en Vincent Kompany bleef niet in dovemansoren: de voetbalbond zal in een actieplan tegen racisme en discriminatie zélf zijn bestuur diverser invullen. Ook een meldpunt en strengere straffen in een aparte disciplinaire Kamer moeten racisme helpen bannen.

Een sensibiliseringscampagne tegen racisme - waar de UEFA al jaren hard op inzet - volstaat niet: de Belgische voetbalbond werkte de voorbije maanden hard aan een actieplan tegen racisme en discriminatie en stelt dat nu voor. Aan de basis liggen een 20-tal vertegenwoordigers uit het voetbal met een diverse achtergrond. Onder meer Red Flame Kassandra Missipo, de vader van Faris Haroun en een projectleider van de Antwerpse multiculturele voetbalclub City Pirates kregen hun zeg. "Mensen die zelf racisme meegemaakt hebben, weten beter wat er moet veranderen en hoé", redeneert Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond.

Bij de feedback bleek dat de KBVB zelf zijn hoogste bestuur diverser moet inkleuren. Bossaert staat daar volledig achter: "Bij de volgend verkiezing in juni reduceren we het bestuur van twaalf tot tien mensen, met twee nieuwe onafhankelijken uit een diverse achtergrond. In 2023 komt daar nog iemand extra bij."

Ook de voornaamste commissies zal de bond diverser in geslacht en etniciteit invullen. Eigenlijk geeft de bond zo ook gehoor aan een oproep die Vincent Kompany al jaren doet: "Om racisme tegen te gaan is meer diversiteit nodig in de bestuurskamer." Bossaert sprak daar ook al met Romelu Lukaku over: "Hij zei me hoe mooi het zou zijn als we de diversiteit van de Rode Duivels op het hoogste niveau van de voetbalbond zouden terugvinden." Sowieso vindt Bossaert de Rode Duivels een voorbeeld: "Als je kijkt naar hun diversiteit en hoe ze elkaar onderling versterken... Zo hoort een maatschappij te werken."

Volledig scherm Bondsvoorzitter Mehdi Bayat en CEO Peter Bossaert. © Photo News

Het actieplan bevat concrete maatregelen om voorvallen van racisme in het voetbal beter te behandelen en te bestraffen. Een duidelijk meldpunt op de site van de KBVB en de Vlaamse en Waalse voetbalvleugel moet gehoor geven aan alle klachten. "We moeten de drempel om racisme te melden tot nul herleiden. Elke zaak van racisme is een zaak te veel."

Om klachten - of ze nu uit 1A of uit de provinciale amateurliga komen - eenvormig te behandelen, treedt deze zomer een aparte Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme in werking. Juridisch zwaargewicht Dirk Thijs, ex-procureur-generaal Hof Van Cassatie, zal zetelen als voorzitter naast twee ervaringsdeskundigen met een andere origine. "Ik ben voor de strengst mogelijke aanpak inzake racisme", zegt Bossaert.

Fans

Bij inbreuken zal de Kamer straffen kunnen uitspreken van zes maanden tot twee jaar schorsing voor leden van de voetbalbond. Voetbalfans die over de schreef gaan, riskeren uitsluiting van bondslidmaatschap tot stadionverboden.

Nog een pijler in het actieplan is het opleiden van refs, veiligheids- en jeugdverantwoordelijken en trainers over hoe ze discriminatie en racisme moeten aanpakken. Ook werkt de bond samen met universiteiten die onderzoek voeren naar deze thema's, die het plan kunnen bijsturen.

Om het project te coördineren is al een 'inclusiemanager' aangesteld: Samia Ahrouch werkt in die rol sinds 1 januari voor de KBVB. Zij zal ook rechtstreeks in contact staan met een nog op te richten 'Diversity Board', die zal bestaan uit een groep experts of ervaringsdeskundigen inzake racisme en discriminatie. (BF)

Volledig scherm De krachtlijnen van het plan. © HLN

