Voetbalbond-CEO Peter Bossaert beseft dat racisme diepgeworteld zit in Belgisch voetbal: “In de toekomst veel sneller melden en strenger optreden”

Belgisch voetbalPeter Bossaert, CEO van de Belgische Voetbalbond, is er zich van bewust dat racisme diepgeworteld zit in het Belgische voetbal. “Wat we zondag zagen op de tribunes in Brugge, is slechts het topje van de ijsberg”, beseft Bossaert. Bij onze collega’s van VTM pleitte hij ervoor om in de toekomst strenger op te treden, en roept hij spelers en coaches op om sneller de scheidsrechters op de hoogte te brengen wanneer er racisme op voetbalvelden wordt vastgesteld.