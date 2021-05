Voetbal Vlaanderen investeert 60 miljoen euro: “We willen iedereen laten voetballen”

Jaarlijks wil Voetbal Vlaanderen vooral het aantal voetballende meisjes onder de 18 jaar met 16 procent zien stijgen. Het aantal 35-plussers moet eind 2024 met 30 procent gestegen zijn, het aantal 55-plussers met 20 procent en het aantal vrouwelijke trainers met 50 procent. G-voetballers moeten naar een club op minder dan 15 kilometer van de deur kunnen en het jeugd- en amateurvoetbal zal doorgedreven geprofessionaliseerd worden door het opleiden van jaarlijks minstens 1.800 trainers. Ook schakelt de grootste Vlaamse sportfederatie een versnelling hoger in de strijd tegen racisme, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag.

Het zijn de belangrijkste doelstellingen in het beleidsplan 2021-2024, dat Voetbal Vlaanderen vrijdag voorstelt. “Wij willen iedereen, man, vrouw, tiener of vijftigplusser, van welke geaardheid of origine ook, zijn of haar hele leven lang laten voetballen. Niemand mag buitenspel staan. Daarom lanceren we vandaag dit nieuwe beleidsplan dat het voetbal in Vlaanderen de komende vier jaar een extra stimulans moet geven. We zijn ambitieus en willen het voetbalvuur in Vlaanderen nog verder aanwakkeren en onze sport ook nog diverser en inclusiever maken”, zegt woordvoerder Nand De Klerck.

In niet-COVID-19-tijden staan er wekelijks meer dan 300.000 voetballers en voetbalsters op meer dan 10.000 Vlaamse voetbalvelden. Ze zijn actief in ruim 3.000 clubs. Het aantal voetballende meisjes groeide de afgelopen vier jaar al met 35 procent, tot 28.000. De komende vier jaar wil Voetbal Vlaanderen daar nog een serieuze schep bovenop doen. Elk jaar moeten er minstens 16 procent bijkomen. “”Meisjes vinden meer en meer de weg naar het voetbal en zetten hun eerste voetbalstapjes ook vroeger. De gemiddelde leeftijd waarop meisjes voetbal voor het eerst ontdekken, ligt iets hoger dan 9 jaar, terwijl dat bij de jongens 8 jaar is. De afgelopen vier jaar is het aandeel vrouwelijke leden binnen Voetbal Vlaanderen gestegen van 7,5 naar 8,8 procent. Het meisjes- en vrouwenvoetbal zit dus in de lift, maar onze ambitie is om die stijgende trend te versnellen.”

Voetbal Vlaanderen wil daarnaast het aantal voetballende 35- en 55-plussers opkrikken. Daarvoor komt extra ondersteuning van mentorclubs en pilootprojecten met 35-plussers die hun expertise kunnen delen met andere opstartende clubs in de regio. Via een breder, laagdrempelig competitie-aanbod voor G-voetbal in elke provincie, wil Voetbal Vlaanderen ook meer sporters met een beperking warm maken voor het voetbal. Concreet wil de federatie tegen 2024 dat iedere G-voetballer een club vindt op minder dan 15 kilometer van zijn deur. Momenteel zijn er 124 G-voetbalclubs in Vlaanderen. De ambitie is om dat aantal minstens op te trekken naar 150 en zo de blinde vlekken op de Vlaamse voetbalkaart weg te werken.

De federatie streeft ook naar een sterkere professionele omkadering van het jeugd- en amateurvoetbal. Zo heeft Voetbal Vlaanderen de ambitie om jaarlijks 1.800 nieuwe trainers op te leiden. Dat zijn er bijna 20 procent meer dan de voorbije jaren. Het aantal actieve vrouwelijke trainers moet op vier jaar met de helft stijgen. Ookt mikt de federatie met het nieuwe beleidsplan elk jaar op extra scheidsrechters. Zo moeten er elk jaar 10 procent scheidsrechters bijkomen, terwijl men hoopt dat er 10 procent minder het voetbal vaarwel zullen zeggen.

“Gekwalificeerde trainers zijn erg belangrijk in de ontwikkeling van onze voetballende jongens en meisjes”, zegt Nand De Klerck. “Zo kan elke jongere op zijn of haar niveau de juiste opleiding genieten en het grootst mogelijke plezier beleven aan de mooiste sport ter wereld. Zo komen onze jongeren graag naar de club en groeien ze stap voor stap uit tot betere voetballers. Tijdens competitiewedstrijden willen we daarom ook dat elke jongere evenveel startmomenten en evenveel speelkansen krijgt. Onze begeleiding van de jeugdclubs, het toekennen van jeugdlicenties en het organiseren van jeugdcompetities gaan we hier ook op afstemmen. We gaan de jeugdclubs die mee ons beleid realiseren extra ondersteunen met subsidies.”

In de strijd tegen racisme, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag schakelt Voetbal Vlaanderen “van vijfde naar zesde versnelling”. “Elk incident is er één te veel.” De federatie reikt de voetbalclubs daarom extra tools aan om gepast te reageren wanneer zij geconfronteerd worden met bepaalde incidenten. Voetbal Vlaanderen werkt aan een jaarlijkse fair-playprijs voor de meest sportieve club op basis van fair-playmetingen per wedstrijd.

Voetbal in de breedte wordt ontwikkeld, maar ook de top van de piramide wordt niet vergeten. “Met een jaarlijks budget van ongeveer 1 miljoen euro, met dank aan Sport Vlaanderen, focussen we op het detecteren en ontwikkelen van toptalent. Als je naar een interland van onze Red Flames kijkt, zal je zien dat ongeveer zeven van de elf speelsters die aan de aftrap staan, opgeleid zijn in onze topsportscholen. De komende jaren werken we samen met onze hoogkwalitatieve staff van het departement topsport verder aan de talentdetectie en talentontwikkeling van onze Vlaamse jongens en meisjes.”

