Vlaamse gezinnen verliezen honderden euro’s door stopzetting amateurvoetbal, maar de emotionele kost is nog veel hoger: “Laat onze jeugd alstublieft buiten komen”

Antwerp Vercaute­ren na eerste nederlaag als coach van Antwerp: “We waren te veel bezig met andere zaken”

23 januari Frank Vercauteren is niet langer ongeslagen als coach van Antwerp. In zijn derde wedstrijd was KV Oostende te sterk. De kustploeg kwam met 1-2 winnen op de Bosuil. “We vergaten te doen wat we moesten doen”, reageerde Vercauteren na de wedstrijd voor de camera van Eleven Sports.