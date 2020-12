Vincent Kompany: “Supporters hebben 100% gelijk dat ze hun gevoelens uiten, maar ik voel geen druk”

Jupiler Pro League Machteloos Gent wordt in eigen huis vernederd door efficiënt Zulte Waregem: 0-3

29 november De voorzichtige opluchting na de zege in Charleroi was in Gent van korte duur. Na eerder al op efficiëntie gepakt te zijn tegen Rode Ster Belgrado, gingen de Buffalo’s opnieuw in eigen huis onderuit. Een uitgekookt Zulte Waregem zorgde voor pijnlijke 0-3 cijfers in een Ghelamco Arena die steeds meer gaat spoken voor de thuisploeg.