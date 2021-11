Vincent Kompany na de nederlaag tegen Antwerp: “Er is geen magische stok”

Vooreerst dit: Vincent Kompany nam rustig de tijd om alle vragen te beantwoorden. Hij toonde daarbij weinig emoties. Tijdens de babbel van Brian Priske keek hij star voor zich uit - alsof hij met zijn hoofd elders zat.

Hoe hebt u de offensieve onmacht beleefd?

“Het is normaal dat er minder mogelijkheden zijn als je voetbalt tegen ploegen uit de top vier. Dat gold trouwens voor beide teams, maar het is geen excuus. In de eerste helft speelde het spel zich vooral af in het midden van het veld. Ik ga me beperken tot de analyse van mijn elftal: we waren te voorzichtig. Er waren wel interessante ruimtes, maar we weigerden om de laatste pass te geven of de juiste looplijnen te benutten. Er was te weinig kwaliteit om het verschil te maken. Ik spreek dan niet over de intrinsieke kwaliteit. Het was niet goed genoeg. Wat ik jammer vind, is dat de jongens in een topwedstrijd niet hetzelfde hebben kunnen brengen als wat we deze week op training hebben kunnen zien. Dat is een ontgoocheling als coach.”

“We waren te voorzichtig”, zegt u, en dat kan geen opdracht geweest zijn. Is het dan een soort schrik die zich onbewust meester maakt van dit jeugdige Anderlecht?

“Het is inderdaad niet gevraagd. Het staat ook in contrast met onze aanvallende intenties van de voorbije weken, maar soms krijg je in bepaalde wedstrijden zulke situaties. Na de rust waren we wel gevaarlijk, hoewel het voetballend niet fantastisch was. Ook Antwerp was dreigender. Wij hadden die grote kans voor Ait El Hadj, bij Antwerp ging die bal er wel in. Het verschil zat ‘m in de grote rechthoeken.”

Wat vond u van de strafschopovertreding van Taylor Harwood-Bellis?

“De penaltyfase was een mix van goeie leepheid van de aanvaller en naïviteit van onze kant. Frey deed een slimme loopactie. Met iets meer ervaring weet je dat het volstaat om de hoek af te dekken, maar wij zetten dan toch ons voetje. En dan staat het plots 2-0.”

U spreekt over “intrinsieke kwaliteit”. Het gros van de waarnemers vindt dat die voldoende aanwezig is, maar toch komt het er te zelden uit. Hoe zorgwekkend is dat?

“Het lag dicht bij mekaar, er was weinig verschil tussen Antwerp en Anderlecht, maar tegelijk durf ik zeggen dat het deze keer onvoldoende was. Anderzijds blijven we een ploeg met veel progressiemarge. Als je even de lijst van mijn spelers afloopt, ga je er veel vinden die nog stappen gaan zetten. Dat is dit seizoen slechts zelden ter sprake gekomen, omdat we vaak beter zijn, maar onszelf te weinig belonen.”

Volledig scherm © BELGA

Tegen Antwerp was het nu niet het geval, maar als zoiets te vaak gebeurt, is dat toch problematisch?

(rustig) “Dat is een terechte opmerking, want voetbal gaat om resultaten. Weet je, je kan spreken over winnen of het ook effectief gaan doen. Hoe dan ook gaat het niet per toeval gebeuren - er is geen magische stok. We moeten hard blijven werken en erop vertrouwen dat het dan goedkomt. Ik heb de overtuiging dat we nog vaak gaan winnen, maar na zo een prestatie is het moeilijk om het op deze manier te bekijken.”

Jullie achterstand op de top vier loopt op. Is dat iets waar u van wakker ligt?

“Ik ben heel realistisch: aan het klassement kunnen we vandaag niks veranderen. Ik ben ook niet gekomen om te rekenen. Mijn job als coach is zorgen dat de jongens vooruitgang boeken, dat de taken duidelijk zijn en dat ze op die manier het beste brengen wat ze kunnen. Die taak an sich is al moeilijk genoeg. Ik hou me niet bezig met datgene dat ik niet kan controleren, al begrijp ik de realiteit van de stand.”

Naar verluidt was u daarnet scherp in de vestiaire. Wat was uw boodschap?

“Ik ben ook voor mezelf streng. Dit was zo een match... Ofwel win je, en heb je een goed gevoel. Indien niet, blijft er weinig positiefs over. Nochtans waren die elementen er wel. De organisatie was ok, we hebben niet zo veel weggegeven en we waren rustig aan de bal. Maar het kon absoluut beter.”

“Als ik iets heb, en dat zal voor het leven aanwezig blijven, is het mijn geloof in de jongens. Daarom wil ik er nu rustig bij blijven. Ik ben zeker dat we nog veel mooie dingen zullen laten zien. Bring it on.”

Volledig scherm © Photo News