Vincent Kompany blikt vooruit naar clash met Antwerp: “Ze hebben veel persoonlijkheid”

RSC AnderlechtMorgenavond is Anderlecht opnieuw aan zet in de Champions’ Play-offs. Paars-wit ontvangt Antwerp in het Lotto Park, na de transfer van Lior Refaelov wordt het duel nog nét iets meer beladen. “Dat ze hem niet meer laten spelen? Hun keuze.”

“Élke match leeft in deze fase van de competitie”, begon Kompany z’n persbabbel. “Of Antwerp extra gemotiveerd zal zijn omdat het tegen ons is? Kan, maar dat verandert niks voor ons. Ook wij zijn enthousiast. Altijd.”

Anderlecht begon met een gelijkspel tegen Club aan de play-offs. Antwerp verloor pijnlijk van RC Genk en is laatste in de Champions’ Play-offs. RSCA lijkt het momentum meer aan z’n kant te hebben, al blijft Vincent Kompany voorzichtig. “Antwerp heeft veel persoonlijkheid. Ik denk dat ze over heel veel spelers beschikken die bepalend kunnen zijn. Dat is ook regelmatig gebleken. Een wedstrijd van Antwerp is nooit saai, er gebeurt altijd iets.

Quote Wanneer zullen El Hadj of Verschae­ren de Vormers of Mbokani’s zijn van Anderlecht? Dat kun je niet forceren. Vincent Kompany, RSC Anderlecht

De voorbije weken kan dat ook gezegd worden over Anderlecht. “Maar toch. Wij hebben op dit moment geen spelers die aan een match beginnen met de gedachte dat ze in hun eentje het verschil zullen maken. Wanneer dat wél zo zal zijn? Goeie vraag. Achter de schermen werken we heel hard aan de progressie van de groep, ook op individuele basis. Op dit moment is het nog heel verdeeld in de ploeg. Het is elke wedstrijd iemand anders die bepalend is. Wanneer zullen El Hadj of Verschaeren de Vormers of Mbokani’s zijn van Anderlecht? Dat kun je niet forceren. Wij rekenen op het collectief. Maar ik wil wel elke match winnen.”

Over Mbokani was Kompany zonet vol lof. “Top wat hij doet op die leeftijd”, aldus de T1. “Mbokani neemt z’n verantwoordelijkheid.” Wie dat morgen niet kan doen, is Refaelov. “Dat hij niet meer mag spelen, is de keuze van Antwerp. Ik heb niets te maken met hun interne keuken en hij is nog een maand Antwerp-speler. Uiteraard: elke ploeg heeft haar topspelers nodig. Maar als die er niet zijn, vinden ze ook altijd wel een oplossing.”

Kompany kan tot nader order wel op al z’n bepalende spelers rekenen. Enkel Van Crombrugge en Delcroix zijn langdurig out. “Links of rechts zijn er wat ongemakken. Maar er zijn geen grote problemen richting morgenavond.”

