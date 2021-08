Vincent Kompany blijft met bitter gevoel achter: “Eigenlijk moeten wij hier gewoon winnen”

“Een zware nederlaag? Ja, want de inhoud van deze wedstrijd was goed”, vertelt Vincent Kompany na de 1-0-nederlaag tegen Genk bij Eleven Sports. “We zijn niet goed gestart, na een kwartier komen we in de wedstrijd. Beter spel, beter verdedigend spel en we creëerden veel momenten en kansen op verschillende manieren en met diepgang. We bleven de hele wedstrijd gevaarlijk. Het verschil ligt vandaag in het resultaat, en dat is bitter.”