Vijf wissels al vanaf komend weekend, toch geen gele kaart bij knuffelviering

Vorige week gaf de Pro League al groen licht om vanaf 1 januari in drie momenten tot maximum vijf wissels toe te laten. Nu wordt die regel al vervroegd op vraag van een aantal clubs, waardoor die komend weekend al van kracht is. Ook in uitgestelde wedstrijden die eigenlijk vóór 26 december hadden moeten plaatsvinden, mogen clubs vijf wissels doorvoeren. Goed nieuws dus voor Eupen, dat door een recente besmettingshaard al drie duels in te halen heeft en dus voor een bijzonder drukke periode staat.