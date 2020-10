Vijf redenen waarom promovendi Beerschot en OH Leuven zo goed presteren

Belgisch voetbalVerrassende voetbaltopper in onze hoogste voetbalklasse deze namiddag: Beerschot tegen OH Leuven, de vierde in het klassement tegen de zesde. Wie van de twee promovendi de wedstrijd wint, staat voor ten minste een paar uur helemaal bovenaan de stand in 1A. Niemand die dat had durven voorspellen. Wat verklaart die hoogconjunctuur bij het team van Hernan Losada en bij dat van Marc Brys?