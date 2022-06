Vijf hete hangijzers voor Paul Van den Bulck, de eerste onafhankelijke bondsvoorzitter: “Wil voorbeeld voor anderen zijn”

VOETBALEen primeur voor de Belgische voetbalbond: Paul Van den Bulck (57) is verkozen tot eerste onafhankelijke voorzitter. Hij is tevens de eerste voorzitter in Europa met Afrikaanse roots. Met zijn achtergrond, juridische bagage als gereputeerd advocaat en diplomatieke inborst wil hij een rol als bruggenbouwer vervullen.

De stemming bij de voorzittersverkiezing op de bondszetel in Tubeke had iets pro forma: Van den Bulck was de enige kandidaat. In principe kwam hij vorig jaar al in beeld als kandidaat-opvolger van de opgestapte voorzitter Mehdi Bayat, maar Van den Bulck voldeed toen nog niet aan de voorwaarde om minstens een jaar bij de voetbalbond gewerkt te hebben - nu zetelde hij wel al een jaar binnen de raad van bestuur en volgt hij tussenpaus Robert Huygens op.

De aanduiding van Van den Bulck mag ‘historisch’ heten, want hij is de eerste onafhankelijke voorzitter van de Belgische voetbalbond. Anders dan in het verleden toen een voorzitter vanuit de profliga of uit de hoek van het amateurvoetbal naar voren is geschoven, heeft Van den Bulck amper een voetbalachtergrond.

Ook symbolisch kan zijn aanstelling tellen, als voorzitter met Afrikaanse roots in een Europese voetbalbond. Zo past hij in het plaatje van meer diversiteit in de hoogste bestuursorganen van de bond, onderdeel van het het elfpuntenplan van CEO Peter Bossaert. Ook Vincent Kompany klopt al lang op die nagel in het debat rond discriminatie en racisme in voetbal en de samenleving: “Er zijn meer mensen met een andere etnische achtergrond in de beslissingsorganen nodig.”

Opmerkelijk levensverhaal

Het levensverhaal van Paul Van den Bulck is opmerkelijk. Hij is grotendeels opgegroeid zonder zijn ouders, zijn papa leerde als een Vlaamse bootskapitein in Congo zijn mama kennen. Amper twee jaar oud was Van den Bulck toen hij na de dood van zijn vader samen met zijn oudere broers en zussen naar België kwam en in Schepdaal door een alleenstaande vrouw is opgevoed. Via een studie rechten aan de ULB en de Duke University in de VS schopte hij het tot een gereputeerd advocaat gespecialiseerd in informatietechnologie, intellectueel eigendom en media & entertainment. Hij pleit aan de balie in Brussel en Parijs.

Zijn beperkte voetbalachtergrond ziet hij niet als een handicap. Hij werkt zich het voorbije jaar in het wereldje in en sprak met alle actoren. ”Voetbal is niet alleen op het veld, maar ook marketing, communicatie en politiek overleg”, zei hij al in interviews. Van den Bulck ziet zichzelf als een bruggenbouwer tussen alle bondsinstanties over de regio’s en tegengestelde belangen van profs en amateurs heen, hij wil mee waken over good governance en helpen cruciale dossiers tot een goed einde te brengen.

Bij zijn presentatie vroegen we hem naar zijn mening over vijf hete hangijzers.

1. WK Qatar & titeljacht Rode Duivels

“Geen sportieve rol, wel éérste fan”

Een voorzitter van de Belgische voetbalbond heeft ook een protocollaire rol en in die zin wacht over enkele maanden voor Van den Bulck al het WK in Qatar. De Rode Duivels zijn nu eenmaal het vlaggenschip van de voetbalbond. Eind dit jaar zal de hoop van de natie toch weer opleven in de jacht op een verhoopte titel. Of hij ook in die missie een klein steentje kan bijdragen? “Ik kan natuurlijk geen rol spelen in het sportieve resultaat en we hebben genoeg expertise in de bond die met het sportieve beleid bezig is. Maar als voorzitter sta ik natuurlijk achter de nationale ploeg. Ik zal een van hun éérste fans zijn.”

2. Vrouwenvoetbal en ‘equal rights’

“In die richting gaan”

De Belgische voetbalbond zet sterk in op de promotie van het vrouwenvoetbal en heeft de laatste jaren geïnvesteerd in de profomkadering van de Red Flames. Wel heerst er in de meeste Europese landen nog een gigantische financiële kloof in de betaling van mannen- en vrouwenvoetbal. Noorwegen vlakte dat jaren geleden als eerste Europese land uit, en de Nederlandse voetbalbond maakte pas bekend de commerciële premies gelijk te schakelen. Over dat thema kon Van den Bulck zich slechts zeer voorzichtig uitlaten: “Ik stel vast dat er nog zeer grote verschillen in de premies tussen vrouwen en mannen in de sport zijn, daar wil ik alleen over zeggen dat we in de richting moeten uitgaan van equal pay.”

3. Rolmodel voor diversiteit

“Zorgt voor beter debat en beslissingen”

Met de aanstelling van Paul Van den Bulck voegt de voetbalbond de daad bij het woord in de visie om de hoogste beslissingsorganen diverser te maken. Zijn stem kan in het gevoelige debat rond racisme in voetbal, dat soms nog opduikt in de stadions, zwaarder wegen. “Normaal gezien zou je in deze tijden over zoiets niet meer moeten praten”, zegt Van den Bulck. “Maar ik besef dat ik ook een rolmodel ben, ik hoop dat ik een voorbeeld voor anderen kan zijn. Ik denk dat diversiteit in bestuursorganen niet alleen in de bond, maar ook in de maatschappij tot een beter debat leiden en voor betere beslissingen zorgen.”

4. Dossier nationaal stadion

“Een grote uitdaging”

Een pijnlijk dossier dat de voetbalbond al decennia lang frustreert. Na het fiasco van het Eurostadion voor het EK 2000 in ons land zijn ook alle plannen in de twee voorbije decennia voor een nieuw nationaal stadion in Brussel op financiële of politieke obstakels afgeketst, België dat samen met Nederland en Duitsland het WK 2027 vrouwenvoetbal wil organiseren, zal het Koning Boudewijnstadion hooguit kunnen oplappen, van een Golden Generation Arena is geen sprake meer. Van den Bulck: “De infrastructuur van het Boudewijnstadion op punt brengen, is een grote uitdaging. Ik wil België internationaal present zien, ook tegenover de UEFA en de FIFA. De infrastructuur is daarin heel belangrijk, dat is evident.”

5. Propere Handen

“Een goede crisis niet verspillen”

De Belgische voetbalbond weet dat er nog een ‘grote storm’ op komst is in de zaak-Propere Handen rond fraude in het Belgische voetbal en de transferwereld. Het federaal parket wil 56 personen en één vennootschap strafrechterlijk vervolgen, bij de verdachten horen bestuursleden van eersteklasseclubs en ex-bondslui zoals Mehdi Bayat en François De Keersmaecker. Het blijft wachten op de rechtszaak. “Het zijn strafrechterlijke zaken over corruptie en arbeidsrecht”, aldus Van den Bulck. “Het is aan de rechtbank om te beslissen. Maar de genoemde mensen van de bond werken hier niet meer.” De zaak kan volgens Van den Bulck helpen het Belgisch voetbal zuiverder te maken. “Ik denk aan de woorden van Winston Churchill: je moet een goede crisis niet verspillen.”

